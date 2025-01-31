RAMS Başakşehir, Festy Ebosele'yi Kadrosuna Kattı

RAMS Başakşehir, Festy Ebosele Transferini Duyurdu

RAMS Başakşehir, İrlandalı kanat oyuncusu Festy Ebosele'yi kadrosuna dahil etti. Kulüpten yapılan resmi açıklama ile, 22 yaşındaki futbolcu ile 3,5 yıllık anlaşma sağlandığı belirtildi.

Festy Ebosele'nin Geçmiş Kariyeri

Sezon başında İtalya'nın Udinese takımından transfer edilen Ebosele, geçici olarak İngiltere Championship takımı Watford'a kiralanmıştı. Bu sezon 19 maçta forma giyen genç oyuncu, 1 gol kaydetme başarısını gösterdi.

Festy Ebosele, gelecek sezonlarda RAMS Başakşehir'in kanatlarını güçlendirmek için önemli bir katkı sağlaması beklenen bir isim olarak öne çıkıyor. Kulüp, Ebosele'nin transferi ile iddialarını artırmayı hedefliyor.