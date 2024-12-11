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RAMS Başakşehir, Heidenheim ile Final Gibi Maç Oynayacak

RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde Heidenheim ile karşılaşmaya hazırlanıyor. Çağdaş Atan, maçı 'final' olarak değerlendirdi.

Yayın Tarihi: 11.12.2024 19:06
Güncelleme Tarihi: 11.12.2024 19:16
RAMS Başakşehir, Heidenheim ile Final Gibi Maç Oynayacak

RAMS Başakşehir-Heidenheim Maçına Doğru

RAMS Başakşehir'in Teknik Direktörü Çağdaş Atan, UEFA Konferans Ligi'nin 5. haftasında yarın Alman ekibi Heidenheim ile oynayacakları maçı "ya tamam ya da devam" olarak nitelendirdi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda düzenlenen basın toplantısına oyuncuları Olivier Kemen ile birlikte katılan Atan, maça dair önemli açıklamalarda bulundu:

Maçın Önemi

Atan, "Yarın final gibi bir maç oynayacağız ama bunu buraya kendimiz getirdik. Avrupa'da kazanmamız gereken iki maçı kazanamadık ve kötü mağlubiyetler aldık. Özellikle Petrocub maçındaki son saniye golü bizi çok sarstı. Ancak bunu telafi etmek için güzel bir şansımız var." dedi.

Heidenheim takımının şu an ligde düşme potasında yer aldığını anımsatan Atan, "Bundesliga takımlarıyla oynamak her zaman zordur. Fiziksel olarak güçlüler ama zaafları da var. Yarın aklımızla kalbimizi sahaya koyup bu maçı kazanmak istiyoruz." açıklamalarında bulundu.

Eksik Oyuncular ve Motivasyon

Takımdaki eksik futbolcular hakkında bilgi veren Atan, "Ba cezalı, uzun süredir Ömer Ali ve Serdar yok. Szysz, Djalo ve Ömer Faruk da kurallar nedeniyle listemizde yok. Yarın 6 eksikle sahada olacağız ama biz savaşmaya hazırız." şeklinde konuştu.

Olivier Kemen ise, "Yarın hocamızın belirttiği gibi hayati bir maç olacak. Devam etmek istiyorsak kazanmamız gerekiyor. Her pozisyonda oynamaktan mutluluk duyuyorum ve elimden gelenin en iyisini yapacağım." dedi.

UEFA Konferans Ligi'nin 5. haftasında yarın Alman ekibi Heidenheim'ı konuk edecek RAMS...

UEFA Konferans Ligi'nin 5. haftasında yarın Alman ekibi Heidenheim'ı konuk edecek RAMS Başakşehir'de teknik direktör Çağdaş Atan, karşılaşmanın oynanacağı Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

UEFA Konferans Ligi'nin 5. haftasında yarın Alman ekibi Heidenheim'ı konuk edecek RAMS...

UEFA Konferans Ligi'nin 5. haftasında yarın Alman ekibi Heidenheim'ı konuk edecek RAMS Başakşehir'de teknik direktör Çağdaş Atan, karşılaşmanın oynanacağı Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

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