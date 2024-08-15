RAMS Başakşehir, Iberia Tiflis'i Geçerek Play-Off'a Yükseldi

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında RAMS Başakşehir, Gürcistan ekibi Iberia Tiflis'i 2-0 mağlup ederek play-off aşamasına yükseldi. Karşılaşma sonrası açıklamada bulunan Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, takımının oyun performansından memnun olduğunu ifade etti.

Çağdaş Atan: "Dizilişimiz ve Pas Oyunundaki Başarımız Kusursuzdu"

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda gerçekleşen maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Atan, "Mutluyuz. Saha dizilişimiz, pas oyunundaki bağlantılarımız ve ön alandaki baskımız kusursuza yakındı. Rakibi etkili bir şekilde savunmamızda tutmayı başardık. İkinci yarıda oyuncularım kalitelerini ortaya koydular. Organize oyun bizim için çok önemliydi." dedi.

Play-Off Tarafındaki Beklentiler

Play-off aşamasında İrlanda temsilcisi St Patrick's ile eşleştiklerini belirten Atan, "Bu rakipten beklemediğimiz bir güç aldık. Genç ve dinamik bir yapıdalar. Duran toplarda etkili olabileceklerini biliyoruz. UEFA Konferans Ligi'nde lig etabına kalmak tek hedefimiz," şeklinde konuştu.

Erteleme Talebi ve Transfer Düzenlemeleri

Atan, Türk futbolunda alınacak bir erteleme kararından da bahsetti. "İstediğimiz tek maçlık bir istisna. Eğer olmazsa da dünyanın sonu değil. Gruplara kalmak için elimizden gelen her şeyi yaparız," diyerek takımın kararlılığını vurguladı. Ayrıca, transfer süreçlerine de değinen Atan, "Kadroda birkaç oyuncunun performansı üzerinde çalışmaya odaklandık," ifadelerini kullandı.

Iberia Tiflis Cephesinden Değerlendirme

İberia Tiflis Teknik Direktörü Levan Korgalidze ise maçın değerlendirmesini yaptı. İlk yarıda iyi bir performans sergilediklerini belirten Korgalidze, "İkinci yarıda yaptığımız hata sonucunda motivasyonumuzu kaybettik. Başakşehir güçlü bir ekip ve hak ederek tura yükseldi," diyerek İstanbul temsilcisini tebrik etti.