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RAMS Başakşehir - Iberia Tiflis: UEFA Konferans Ligi Rövanşı

RAMS Başakşehir, Iberia Tiflis ile UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında karşı karşıya geliyor.

Yayın Tarihi: 15.08.2024 19:58
Güncelleme Tarihi: 15.08.2024 19:58
RAMS Başakşehir - Iberia Tiflis: UEFA Konferans Ligi Rövanşı

RAMS Başakşehir ve Iberia Tiflis Maçı Detayları

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında RAMS Başakşehir ve Gürcistan ekibi Iberia Tiflis karşı karşıya geliyor. Maçın hakemleri ise Pawel Raczkowski, Radoslaw Siejka ve Adam Kupsik olarak belirlendi.

Takım Kadroları

RAMS Başakşehir: Muhammed Şengezer, Duarte, Ba, Opoku, Ömer Ali Şahiner, Kemen, Onur Ergün, Pelkas, Deniz Türüç, Davidson, Piatek

Iberia Tiflis: Makaridze, Kapanadze, Agyakwa, Jgerenaia, Jinjolava, Kardava, Kokhreidze, Nonikashvili, Mamageishvili, Tabatadze, Cheickne

Bu mücadele, takımların UEFA Konferans Ligi'nde ilerleyebilme şansı açısından büyük önem taşıyor. Taraftarlar, heyecanlı bir karşılaşma bekliyor.

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