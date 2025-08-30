RAMS Başakşehir — ikas Eyüpspor: Süper Lig'de Yarın 19.00

RAMS Başakşehir yarın ikas Eyüpspor'u ağırlıyor

Maç Detayları

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın ikas Eyüpspor'u konuk edecek.

Mücadele Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak ve karşılaşma saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşmayı Zorbay Küçük yönetecek.

Takımın gündemi

Hafta içi UEFA Konferans Ligi play-off turunda Romanya'nın Universitatea Craiova takımına 3-1 yenilerek Avrupa defterini kapatan RAMS Başakşehir, tüm odağını lige çevirdi.

Ligde iki maçı ertelenen RAMS Başakşehir, oynadığı tek müsabakada Kayserispor ile 1-1 berabere kaldı. Teknik ekip ve oyuncular, ligdeki çıkışı yakalamak için yarınki maça kilitlenmiş durumda.