RAMS Başakşehir, Kasımpaşa ile Kritik Maçı Oynuyor

RAMS Başakşehir, Kasımpaşa ile Yarışacak

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında yarın Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda düzenlenecek bu önemli mücadele saat 20.00'de başlayacak. Maçın hakemliğini ise Alper Akarsu üstlenecek.

Lig Performansları

Bu sezon ligde 15 maçta mücadele eden RAMS Başakşehir, 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 5 yenilgi alarak 22 puan toplamıştır. Öte yandan, ligde oynadığı son 3 maçta yenilmeyen Kasımpaşa ise 5 puan toplayarak haftaya 19 puan ile girmektedir.

Başakşehir'de Sakatlık Problemi

RAMS Başakşehir'de bu maç öncesi önemli eksiklikler bulunuyor. Kart cezalıları Ousseynou Ba, Jerome Opoku ve Deniz Türüç bu mücadelede yer alamayacak. Ayrıca, Serdar Gürler ve Ömer Ali Şahiner sakatlıkları nedeniyle Kasımpaşa'ya karşı forma giyemeyecek.