RAMS Başakşehir Kopenhag Maçına Hazırlıklarını Tamamladı

Başakşehir, Kopenhag Maçına Hazır

UEFA Konferans Ligi'nin üçüncü hafta maçında yarın Danimarka'nın Kopenhag takımıyla karşılaşacak olan RAMS Başakşehir, hazırlıklarını tamamladı.

Parken Stadyumu’nda Antrenman

Karşılaşmanın oynanacağı Parken Stadı'nda, teknik direktör Çağdaş Atan yönetimindeki antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık yapıldı. İdman öncesinde futbolcular ve teknik ekip, hatıra fotoğrafı çektirdi.

İdman Detayları

Ramazan ekibinin basına açık kısmında ısınma ve koşu çalışmaları yapıldı. Ancak, yapılan antrenmanın kapalı bölümünde taktiğe ağırlık verildiği öğrenildi.

Sakatlık Durumu

Baskşehir'de sakatlığı bulunan Kemen, Kopenhag’a götürülmedi.

Maç Bilgileri

Kopenhag ile RAMS Başakşehir arasında oynanacak mücadele, yarın TSİ 23.00’te başlayacak.

UEFA Konferans Ligi üçüncü hafta maçında yarın deplasmanda Danimarka temsilcisi Kopenhag ile mücadele edecek RAMS Başakşehir, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

UEFA Konferans Ligi üçüncü hafta maçında yarın deplasmanda Danimarka temsilcisi Kopenhag ile mücadele edecek RAMS Başakşehir, karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.