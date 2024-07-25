RAMS Başakşehir, La Fiorita'ya Karşı Tarihi Bir Galibiyet Aldı

RAMS Başakşehir, Avrupa Kupalarında Bir Üst Tura Yaklaştı

Turuncu-lacivertli takım, San Marino temsilcisi La Fiorita'yı 6-1 mağlup ederek önemli bir avantaj yakaladı.

Açılış Galibiyeti Berkay Özcan'dan

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda 5. dakikada Berkay Özcan'ın attığı golle öne geçen RAMS Başakşehir, ilk yarıyı 4-0 önde tamamladı.

Yeni Transfer Djalo Sahada

Takımın yeni transferi Matchoi Djalo, karşılaşmanın 61. dakikasında maça dahil oldu ve turuncu-lacivertli formayı ilk kez giymiş oldu.

En Farklı Galibiyet

RAMS Başakşehir, La Fiorita karşısında aldığı 6-1'lik skorla Avrupa kupalarındaki en farklı galibiyetini elde etti. Daha önce 8 Eylül 2022'de Hearts'ı 4-0 yenerek en yüksek skoru almıştı.

Taraftarlardan İsrail'e Tepki

Karşılaşma sırasında Başakşehir taraftarları, "Kahrolsun İsrail, Filistin’e özgürlük" şeklinde tezahüratlarda bulundu.

Rövanş maçı ise 1 Ağustos'ta San Marino'da gerçekleştirilecek.