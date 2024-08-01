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RAMS Başakşehir, La Fiorita'yı 4-0 Geçti

RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turunda La Fiorita'yı 4-0 yenerek bir üst tura yükseldi.

Yayın Tarihi: 01.08.2024 23:49
Güncelleme Tarihi: 01.08.2024 23:49
RAMS Başakşehir, La Fiorita'yı 4-0 Geçti

RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde Fırtına Gibi!

RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turu rövanş maçında San Marino temsilcisi La Fiorita'yı 4-0 mağlup ederek bir üst tura adını yazdırdı.

Maçın Önemli Anları

Karşılaşmanın 54. dakikasında Piatek'in sağ çaprazdan kullandığı pas sonrası, Berkay Özcan penaltı noktasına yakın bir noktadan şutunu çekti; ancak top az farka auta gitti.

83. dakikada Keny, Berkay Özcan'a pas attı. Özcan'ın ceza sahası dışı sol çaprazdan kaleyi hedefleyen şutu üstten auta çıktı.

Maçın son dakikalarında, 90+1'de Piatek finali belirleyen golü kaydetti. Figueiredo'nun ortasında, Keny kafayla vurdu. Piatek, kaleci Zavoli'nin çeldiği topu tamamlayarak fileleri sarstı: 0-4.

Başakşehir Yoluna Devam Ediyor

Karşılaşma, RAMS Başakşehir'in 4-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı. İlk maçı da 6-1 kazanarak avantaj elde eden ekip, 3. eleme turunda Gürcistan ekibi Iberia Tiflis ile karşılaşacak.

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