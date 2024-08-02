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RAMS Başakşehir, La Fiorita'yı 4-0 Geçti: Teknik Direktör Çağdaş Atan Açıklamalarda Bulundu

Rams Başakşehir, La Fiorita'yı 4-0 yendi; Çağdaş Atan maç sonrası değerlendirmelerde bulundu.

Yayın Tarihi: 02.08.2024 00:52
Güncelleme Tarihi: 02.08.2024 00:52
RAMS Başakşehir, La Fiorita'yı 4-0 Geçti: Teknik Direktör Çağdaş Atan Açıklamalarda Bulundu

Başakşehir, La Fiorita'yı 4-0'la Geçti

UEFA Konferans Ligi ikinci eleme turu rövanş maçında RAMS Başakşehir, La Fiorita ekibini deplasmanda farklı bir skorla 4-0 mağlup etti. Maç sonrası düzenlenen basın toplantısında, Başakşehir Teknik Direktörü Çağdaş Atan, karşılaşma hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Zor Başlangıç ve Yüksek Hedefler

Havanın sıcak ve nemli olduğunu belirten Atan, "Maçın başında bazı zorluklar yaşadık. Rakip, alışık olduğumuz taktik düzenin dışına çıktı ve bu nedenle rakip sahaya yerleşimde zorluk yaşadık. Ancak doğru formasyonu bulduktan sonra birçok pozisyona girdik ve çok sayıda gol fırsatını değerlendiremedik," şeklinde konuştu.

Oyuncularının mücadelesini takdir eden Atan, "Bu sıcak hava koşullarında gösterdikleri çaba ve oyuna olan bağlılıkları için oyuncularıma teşekkür ediyorum," dedi.

Gelecek Rakip: Iberia

Atan ayrıca, gelecek aşamada Gürcistan'ın Iberia takımıyla eşleştiklerini belirterek, "Iberia'nın seviyesi La Fiorita'dan daha yüksek. Analizlerimizi en kısa sürede yapıp gelecek maça hazırlıklarımızı tamamlayacağız," ifadelerini kullandı.

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