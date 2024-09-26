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RAMS Başakşehir, Sivasspor Maçına Hazır

RAMS Başakşehir, Sivasspor ile karşılaşacağı maçı öncesinde son hazırlıklarını tamamladı.

Yayın Tarihi: 26.09.2024 16:32
Güncelleme Tarihi: 26.09.2024 16:32
RAMS Başakşehir, Sivasspor Maçına Hazır

RAMS Başakşehir ile Sivasspor Maçı İçin Son Hazırlıklar Tamamlandı

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında yarın Net Global Sivasspor ile yapacağı deplasman maçı için çalışmalarını tamamladı.

Turuncu-lacivertli takım, teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde kulüp tesislerinde dinamik ısınma ile antrenmana başladı. İdman, 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti ve çabukluk ile çift kale maçla sona erdi.

Maç Detayları

Net Global Sivasspor ile RAMS Başakşehir arasındaki karşılaşma, 4 Eylül Stadı'nda gerçekleştirilecek ve saat 20:00'de başlayacak.

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