RAMS Başakşehir, Sivasspor'u Ağırlıyor: Süper Lig 26. Hafta Mücadelesi

RAMS Başakşehir, Süper Lig'de Yarışa Devam Ediyor

Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında RAMS Başakşehir, yarın Net Global Sivasspor'u konuk edecek. Karşılaşma, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda saat 20.30'da başlayacak ve hakem Muhammet Ali Metoğlu tarafından yönetilecek.

Başakşehir, Rakibine Karşı Moral Arıyor

Süper Lig'de 23 maçta 9 galibiyet, 6 beraberlik ve 8 yenilgi ile 33 puan toplayan Başakşehir, haftaya 7. sırada girdi. 25. haftayı bay olarak geçiren ve Ziraat Türkiye Kupası'na grup aşamasında veda eden turuncu-lacivertli ekip, Avrupa kupalarına katılma yolunda 3 puan arayışında olacak.

Sivasspor'un Durumu

Diğer yandan, Net Global Sivasspor, Süper Lig'de 24 maçta 6 galibiyet, 6 beraberlik ve 12 mağlubiyetle 24 puan toplayarak 15. sırada yer alıyor. İki takımın ilk yarıda Sivas'ta karşılaştığı müsabakayı Başakşehir 2-1'lik skorla kazanmıştı.

RAMS Başakşehir'de 4 Eksik

Yarına kesin gözüyle bakılan karşılaşmada Başakşehir, 4 futbolcusundan yoksun olacak. Kırmızı kart cezalısı Jerome Opoku ile sakatlıkları bulunan Onur Ergün, Christopher Operi ve Festy Ebosele maç kadrosunda yer alamayacak.

Takımlar Arasında 34. Randevu

RAMS Başakşehir ile Net Global Sivasspor, Süper Lig'de 34. kez karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında bugüne dek oynanan 33 maçta, Başakşehir 15 galibiyet, Sivasspor ise 8 galibiyet elde etti. Toplamda 10 maç ise berabere sonuçlandı. Söz konusu maçlarda turuncu-lacivertliler 44 gol atarken, kırmızı-beyazlılar 35 gol kaydetti. Başakşehir, Sivasspor ile oynadığı son 3 karşılaşmayı da kazanmayı başardı.