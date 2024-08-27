RAMS Başakşehir, St. Patrick's Athletic ile Rövanş Maçına Çıkıyor

RAMS Başakşehir Rövanş İçin Hazır

Turuncu-lacivertli ekip, UEFA Konferans Ligi play-off turunun rövanş maçında yarın İrlanda'nın St. Patrick's Athletic takımını kendi sahasında ağırlayacak.

Maç Detayları

Buluşma Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda gerçekleşecek ve maçın başlangıç saati 19:00 olarak belirlendi.

Hakem Atamaları

Müsabakayı Macaristan Futbol Federasyonu'ndan Balazs Berke yönetecek, yardımcıları ise yine Macaristan'dan Vencel Toth ve Balazs Szert olacak.

İlk Maçta Eşitlik

İki ekip arasında İrlanda'da yapılan ilk maç 0-0 berabere sona ermişti. Başakşehir'in bir üst tura geçebilmesi için tek farklı galibiyet yeterli olacak. Eğer normal süre ve uzatmalarda eşitlik bozulmazsa, seri penaltı atışlarına gidilecek.

Eksik Oyuncular

Maç öncesi Başakşehir'de bazı önemli eksikler bulunuyor. İrlanda'daki maçta sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Ousseynou Ba yine takımda yer alamayacak. Ayrıca yeni transferlerden Miguel Crespo UEFA listesinde yer almadığı için mücadelede oynayamayacak. Sakatlıkları süren Matchoi Djalo ve Patryk Szysz da takımda bulunamayacak.

Turu Geçen Ekip Lige Adım Atacak

Bu önemli karşılaşma sonrasında turu geçen ekip, UEFA Konferans Ligi'nin grup aşamasına yükselmeyi hedefleyecek.