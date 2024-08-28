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RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde Lig Aşamasına Yükseldi

RAMS Başakşehir, St. Patrick's Athletic'i 2-0 yenerek UEFA Konferans Ligi'nde lig aşamasına geçti. Kura çekimi 30 Ağustos'ta yapılacak.

Yayın Tarihi: 28.08.2024 21:13
Güncelleme Tarihi: 28.08.2024 21:13
RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde Lig Aşamasına Yükseldi

RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'nde Başarı Sağladı

RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi play-off turunun rövanşında, İrlanda temsilcisi St. Patrick's Athletic'i 2-0 yenerek lig aşamasına adını yazdırmayı başardı. Maç, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda gerçekleşti.

Maçın Ayrıntıları

İlk yarısı 0-0 sona eren mücadelede, turuncu-lacivertli takımın gollerini 64. dakikada Ömer Ali Şahiner ve 82. dakikada Olivier Kemen attı. St. Patrick's Athletic'ten Aaron Bolger, 81. dakikada gördüğü kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Kura Çekimi 30 Ağustos'ta

Yeni formatıyla oynanacak olan Konferans Ligi kura çekimi 30 Ağustos Cuma günü gerçekleştirilecek. Başakşehir, lig aşaması süresince 3'ü evinde, 3'ü deplasmanda olmak üzere toplamda 6 farklı rakip ile mücadele edecek.

Ömer Ali Şahiner ve Kemen'den Avrupa Kupalarında İki Gol

St. Patrick's Athletic'e karşı galibiyeti getiren golleri atan Ömer Ali Şahiner ve Olivier Kemen, turuncu-lacivertli forma ile Avrupa kupalarında ikinci kez gol sevinci yaşadı. Ömer Ali, Başakşehir'in deplasmanda San Marino takımı La Fiorita'yı 4-0 yendiği karşılaşmada, Kemen de La Fiorita'yı evinde 6-1 yenerek birer gol atmıştı.

Duarte'nin Sakatlığı

Ram Başakşehir'in Brezilyalı savunma oyuncusu Leo Duarte, maçın 6. dakikasında sakatlandığı için oyuna devam edemedi. Duarte'nin yerine Olivier Kemen oyuna dahil oldu.

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