RAMS Başakşehir, UEFA Konferans Ligi'ne Veda Etti

UEFA Konferans Ligi geride kalan 6. haftasında RAMS Başakşehir, Belçika'nın Cercle Brugge takımıyla oynadığı karşılaşmada 1-1'lik sonuçla sahadan ayrıldı. Bu sonucun ardından Başakşehir, Avrupa kupalarına veda etti.

Başakşehir, maçta gösterdiği performansla gruptaki son şansını değerlendirirken, Cercle Brugge karşısında alınan bu beraberlik, hayallerinin suya düşmesine neden oldu. Takımın Avrupa arenasındaki serüveni, bu sonuçla sona ermiş oldu.

Sonuç itibarıyla RAMS Başakşehir, bu sezon UEFA Konferans Ligi yolculuğunu noktalamak zorunda kalarak, futbolseverlerine büyük bir hayal kırıklığı yaşattı.