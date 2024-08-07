Rapid Wien, Trabzonspor Maçına Hazır

Rapid Wien, Trabzonspor ile Mücadeleye Hazır
UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda yarın Trabzonspor ile karşılaşacak olan Rapid Wien, maç öncesi son antrenmanını tamamladı.
Antrenman Detayları
Özel Papara Park'ta gerçekleştirilen antrenman, teknik direktör Robert Klauss yönetiminde yapıldı. Antrenmanın ilk 15 dakikası medya mensuplarına açık olarak düzenlendi.
İlk olarak koşu çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ilerleyen kısımlarında ise pas çalışması gerçekleştirildi. Basına kapalı bölümde ise Rapid Wien'in, karşılaşmaya dönük taktik çalışmalara yoğunlaştığı belirtildi.