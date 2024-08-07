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Rapid Wien, Trabzonspor Maçına Hazır

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Rapid Wien, Trabzonspor karşılaşması için hazırlıklarını tamamladı.

Yayın Tarihi: 07.08.2024 18:52
Güncelleme Tarihi: 07.08.2024 18:52
Rapid Wien, Trabzonspor Maçına Hazır

Rapid Wien, Trabzonspor ile Mücadeleye Hazır

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda yarın Trabzonspor ile karşılaşacak olan Rapid Wien, maç öncesi son antrenmanını tamamladı.

Antrenman Detayları

Özel Papara Park'ta gerçekleştirilen antrenman, teknik direktör Robert Klauss yönetiminde yapıldı. Antrenmanın ilk 15 dakikası medya mensuplarına açık olarak düzenlendi.

İlk olarak koşu çalışmalarıyla başlayan antrenmanın ilerleyen kısımlarında ise pas çalışması gerçekleştirildi. Basına kapalı bölümde ise Rapid Wien'in, karşılaşmaya dönük taktik çalışmalara yoğunlaştığı belirtildi.

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