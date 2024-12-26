DOLAR
35,14 0,26%
EURO
36,65 -0,17%
ALTIN
2.978,06 -0,51%
BITCOIN
3.357.333 3,55%

Ratiopharm Ulm, Beşiktaş'a Farklı Galibiyetle Devam Ediyor

Beşiktaş Fibabanka, BKT Avrupa Kupası'nda Ratiopharm Ulm'a 104-87 mağlup oldu.

Yayın Tarihi: 26.12.2024 23:14
Güncelleme Tarihi: 26.12.2024 23:14
Ratiopharm Ulm, Beşiktaş'a Farklı Galibiyetle Devam Ediyor

BKT Avrupa Kupası'nda Farklı Yenilgi

Basketbol BKT Avrupa Kupası'nın 13. haftasında Beşiktaş Fibabanka, deplasmanda Almanya'nın ratiopharm Ulm ekibine 104-87 mağlup oldu.

Maçın Detayları

Ratiopharm Arena'da gerçekleşen mücadelede, ev sahibi ekip ilk çeyreği 34-23 önde tamamlayarak üstünlük sağladı. İkinci periyotta da etkili performansını sürdüren ratiopharm Ulm, soyunma odasına 52-44 önde girdi.

Üçüncü çeyreği 81-64 ile tamamlayan ratiopharm Ulm, maçın sonunda farkı koruyarak mücadeleyi 104-87 kazanmayı başardı.

Bu sonuçla birlikte Beşiktaş Fibabanka, BKT Avrupa Kupası'ndaki 6. yenilgisini yaşamış oldu.

İLGİLİ HABERLER

Resmi Gazete'de ÖTV Zammı Onaylandı: Yüzde 12.5 Artış Uygulanacak

Yeni Yılda Kredi Faiz Oranları Değişiyor! Ev Alma Hayali Gerçek olacak

Asgari Ücret Artışıyla O Maaşlar da 10.000 TL'ye Çıkıyor!

Temmuz'da Asgari Ücrete Zam Kapıda! O Önemli Sinyal Verildi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Hekimoğlu Trabzon'da Çiçeklerle Karşılandı: Türk Boksu Kazandı
2
Anadolu Efes, Monaco'ya Kaybetti: Sonuç 94-75
3
TFF'den Amatör Futbol Direktörlüğü Kuruluyor
4
Ratiopharm Ulm, Beşiktaş'a Farklı Galibiyetle Devam Ediyor
5
Kayserispor Bodrum FK Maçına Hazırlanıyor
6
Galatasaray Çağdaş Faktoring, Tarsusspor'u Dominat Etti: 92-68
7
Türkiye'de Hakemlik Sistemi Hızla Yenileniyor: Yeni Dönem Başlıyor

Üniversite Öğrencilerine 10 Aylık Destek: 60 Bin Öğrenciye 10.000 TL Ödenecek

Yeni Yılda Kredi Faiz Oranları Değişiyor! Ev Alma Hayali Gerçek olacak

ÖTV Muafiyetli Araç Alımları İçin Yeni Düzenlemeler! Süre Uzatıldı

Çalışanlara Müjde: Yüzde 20 Zam ve Saat Başına 40 TL Artış!

Resmi Gazete'de ÖTV Zammı Onaylandı: Yüzde 12.5 Artış Uygulanacak

Emekli zammı asgari ücret zammı ile aynı zammı mı alacak? O açıklama da geldi

2025 Yılına Girerken Şok Zam: Cezalar Yüzde 43,93 Artıyor!

Temmuz'da Asgari Ücrete Zam Kapıda! O Önemli Sinyal Verildi

Asgari Ücret Artışıyla O Maaşlar da 10.000 TL'ye Çıkıyor!

Yüzde 30 asgari ücret zammından nasibini aldı! Ödemeler 1 Ocak’ta uçuşa geçecek

2025 Asgari Ücret Zamı Sonrası Yemek Parası Artacak!

ÖTV muafiyet kapsamı genişledi! Aracı olan devletten ÖTV muafiyet teşviği geliyor