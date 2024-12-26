Ratiopharm Ulm, Beşiktaş'a Farklı Galibiyetle Devam Ediyor

BKT Avrupa Kupası'nda Farklı Yenilgi
Basketbol BKT Avrupa Kupası'nın 13. haftasında Beşiktaş Fibabanka, deplasmanda Almanya'nın ratiopharm Ulm ekibine 104-87 mağlup oldu.
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Ratiopharm Arena'da gerçekleşen mücadelede, ev sahibi ekip ilk çeyreği 34-23 önde tamamlayarak üstünlük sağladı. İkinci periyotta da etkili performansını sürdüren ratiopharm Ulm, soyunma odasına 52-44 önde girdi.
Üçüncü çeyreği 81-64 ile tamamlayan ratiopharm Ulm, maçın sonunda farkı koruyarak mücadeleyi 104-87 kazanmayı başardı.
Bu sonuçla birlikte Beşiktaş Fibabanka, BKT Avrupa Kupası'ndaki 6. yenilgisini yaşamış oldu.