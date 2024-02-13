RB Leipzig- Real Madrid maçı öncesi Arda Güler hakkında flaş iddia

Real Madrid'de istediği gibi forma şansı bulamayan Arda Güler ile ilgili önemli bir açıklama geldi! Tüm detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

ARDA GÜLERLE İLGİLİ ŞAŞIRTAN İDDİA

Şampiyonlar Ligi heyecanı hız kesmeden devam ederken Manchester City ile Kopenhag, Real Madrid ile RB Leipzig karşılaşması bu akşam yaşanacak. Leipzig takımında Fenerbahçe'den transfer olan Eljif Elmas yer alacak. Elmas, devre arası transfer döneminde 24 milyon Euro'ya transfer edilmişti. Arda Güler ise sezon başında Real Madrid'e transfer olmuştu ancak beklendiği gibi forma şansı bulamadı.





24 yaşındaki yıldız isim Elmas'ın bu akşamki karşılamadan önce yaptığı açıklamalar epey dikkat çekti. Elmas bu akşam kimle forma değiştireceği sorusunu da yanıtladı. Elmas, açıklamasında şu sözlere yer verdi; 'Bellingham, Vincius, Rodrygo beni etkilemeye devam ediyor. Bir ismin daha altını çizmek istiyorum. Arda Güler. Onu unutmamamız gerekiyor. Fenerbahçe'de onunla tanışma fırsatı yakalayamadım ama orada yetiştiğim için maçları izliyorum ve onu çok seviyorum, her zaman destekliyorum. Çok genç olsa da şimdiden büyük tecrübe kazandı. Önümüzdeki birkaç sene içinde Madrid ve dünyanın en iyilerinden olacağına inanıyorum.'