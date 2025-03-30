RB Leipzig, Teknik Direktör Marco Rose ile Yolları Ayırdı

Almanya 1. Futbol Ligi (Bundesliga) ekiplerinden RB Leipzig, teknik direktör Marco Rose ile yollarını ayırdığını resmi olarak açıkladı. Kulüpten gelen bilgilere göre, Eylül 2022'den beri takımın başında bulunan Rose'un görevine son verildi.

48 yaşındaki teknik adam, RB Leipzig ile 2022-2023 Almanya Kupası ve 2023-2024 Almanya Süper Kupası RB Leipzig, Bundesliga'nın 27. haftası itibarıyla 42 puanla 6. sırada yer alıyor ve lider Bayern Münih'in 23 puan gerisinde bulunuyor. Öte yandan, Liverpool'un eski teknik direktörü Jürgen Klopp, şu anda Red Bull grubunda global futbol direktörü olarak görev yapıyor. Klopp'un, RB Leipzig ile gelecekte bir bağlantı kurup kurmayacağı merak ediliyor.