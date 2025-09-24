Real Madrid 4-1 Levante: Arda Güler İlk 11'de, Mbappe İki Gol

LaLiga 6. hafta maç özeti

İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (LaLiga) 6. haftasında oynanan mücadelede Real Madrid, deplasmanda Levante'yi 4-1 mağlup etti.

Milli futbolcu Arda Güler'in ilk 11'de başladığı karşılaşmada, Real Madrid ilk yarıyı 28. dakikada Vinicius Junior ve 38. dakikada Franco Mastantuono'nun golleriyle 2-0 önde kapadı.

İkinci yarıda ev sahibi ekip Karl Etta Eyong'un 54. dakikadaki golüyle farkı bire indirdi. Ancak Real Madrid, Fransız yıldızı Kylian Mbappe ile biri penaltıdan olmak üzere iki gol daha buldu ve sahadan 4-1 galip ayrıldı.

Başkent ekibi bu sonuçla ligde 6'da 6 yaparak puanını 18'e çıkardı; Levante ise 4 puanda kaldı.