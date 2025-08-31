DOLAR
41,1 0%
EURO
47,98 0%
ALTIN
4.562,42 0%
BITCOIN
4.461.300,82 0,07%

Real Madrid, Arda Güler'in golüyle Mallorca'yı 2-1 yendi

LaLiga 3. haftasında Real Madrid, Santiago Bernabeu'da Mallorca'yı 2-1 mağlup etti; Arda Güler gol attı, bir golü ise elle oynama nedeniyle iptal edildi.

Yayın Tarihi: 31.08.2025 00:38
Güncelleme Tarihi: 31.08.2025 00:38
Real Madrid, Arda Güler'in golüyle Mallorca'yı 2-1 yendi

Real Madrid, Arda Güler'in golüyle Mallorca'yı 2-1 yendi

LaLiga 2025-2026 — 3. hafta, Santiago Bernabeu

Real Madrid, İspanya 1. Futbol Ligi 2025-2026 sezonunun 3. haftasında sahasında Mallorca'yı 2-1 mağlup etti.

Mallorca, 18. dakikada Vedat Muriqi'nin golüyle deplasmanda 1-0 öne geçti.

Real Madrid, 37. dakikada milli futbolcu Arda Güler'in kafa golüyle eşitliği yakaladı; 38. dakikada Vinicius Junior skoru 2-1 yapan golü kaydetti.

Arda Güler'in 55. dakikada attığı gol ise elle oynama kararı sonrası iptal edildi. Maça ilk 11'de başlayan milli futbolcu, 72. dakikada oyundan çıktı.

Bu sonuçla Real Madrid, sezona 3'te 3 ile başladı.

İLGİLİ HABERLER

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Antalyaspor 1-2 Fatih Karagümrük: Emre Belözoğlu'ndan milli ara umudu
2
EuroBasket 2025: Türkiye 95-54 Portekiz’i Yendi — Onuralp: "Gruptan Birinci"
3
Manisa FK 1-1 Alagöz Holding Iğdır FK: Taşkın ve Çavuş'un maç değerlendirmesi
4
Hentbol Erkekler Süper Lig 2025-2026 Sezonu Yarın Başlıyor
5
İlhan Palut: 'Canımız sıkılıyor' — Galatasaray 3-1 sonrası açıklama
6
Kocaelispor 1-1 Kayserispor: Markus Gisdol'dan Maç Değerlendirmesi
7
Fatih Karagümrük Antalyaspor'u 2-1 Yendi: Marcel Licka'dan Değerlendirme

500 bin Sosyal Konut Projesi Başlıyor: Kiralara Neşter

Temu ve Shein Kullanıcılarına Müjde: Ticaret Bakanlığı'ndan 30 Euro Açıklaması

Gram Altın 5.000 TL'yi Gösterdi: Mustafa Aşkın'tan Fed ve Ons Tahmini

Mehmet Şimşek: 584 Milyar TL'lik Tarım Kredi Paketi — Faizler Sıfırlanıyor

2 Belediye KPSS ile Yeni Kadrolar Açtı: 65-70 Puanla Başvuru İmkanı

81 İlde Sığınak Seferberliği Başlıyor: Millet Bahçelerinin Altına Modern Sığınaklar

2025-2026 Yurt Ücretleri Şoku: Özel ile devlet Arasında 76 Kat Fark

Yedi Başak'tan 2025 Eğitim Desteği: 9 Ay 2 Bin TL Burs ve 3 Bin Çocuğa Kırtasiye

Elazığ Belediyesi'nden Ücretsiz Sertifikalı Bilgisayarlı Muhasebe Kursu

Ziraat Bankası Emekli Promosyonu 2025: 12.000 TL ve 4 Ek Kampanya

Konya'da İŞKUR'dan 6 Aylık TYP Alımı Başladı: Başvurular 1-5 Eylül 2025

Kocaeli ve Kayseri'de 2+1 Daireler KDV'den Muaf İcradan Satışta