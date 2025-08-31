Real Madrid, Arda Güler'in golüyle Mallorca'yı 2-1 yendi
LaLiga 2025-2026 — 3. hafta, Santiago Bernabeu
Real Madrid, İspanya 1. Futbol Ligi 2025-2026 sezonunun 3. haftasında sahasında Mallorca'yı 2-1 mağlup etti.
Mallorca, 18. dakikada Vedat Muriqi'nin golüyle deplasmanda 1-0 öne geçti.
Real Madrid, 37. dakikada milli futbolcu Arda Güler'in kafa golüyle eşitliği yakaladı; 38. dakikada Vinicius Junior skoru 2-1 yapan golü kaydetti.
Arda Güler'in 55. dakikada attığı gol ise elle oynama kararı sonrası iptal edildi. Maça ilk 11'de başlayan milli futbolcu, 72. dakikada oyundan çıktı.
Bu sonuçla Real Madrid, sezona 3'te 3 ile başladı.