Real Madrid'den Arda Güler kararı: 5 aydır sahalardan uzaktı

Arda Güler sonunda sahalara dönüyor! Kadroda olacağı açıklandı. Ayrıntılar haberimizde...

Real Madrid'den Arda Güler kararı: 5 aydır sahalardan uzaktı
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Real Madrid Teknik Direktörü Carlo Ancelotti, pazar günü Rayo Vallecano ile oynanacak maç öncesi önemli açıklamalarda bulundu. İtalyan teknik adam, milli futbolcumuz Arda Güler'in kadroda yer alacağını duyurdu.

Ancelotti, Arda Güler'in sakatlığını atlattığını ve maç kadrosunda olacağını belirtirken, "Arda Güler, maçın kadrosunda yer alacak. Takımla birlikte antrenman yapıyor ve elbette dakikalara ihtiyacı var. Durumunu düzeltmek için özel bir plan hazırlayacağız" dedi.

arda güler sahalara geri dönüyor

Bu haberi izleyenler, Arda Güler'in fiziksel değişimine de dikkat çekiyorlar. İspanya basını, Arda Güler'in Real Madrid formasıyla ilk kez sahada olma heyecanı yaşarken bacak kaslarındaki gelişimin dikkat çekici olduğunu belirtti.

Real Madrid taraftarları, Arda Güler'in tekrar sahada olacağı haberini büyük bir heyecanla karşıladı. Arda Güler'in fiziksel değişimi de gündemde büyük ilgi uyandırdı. İspanyol basını, Arda Güler'in son antrenmandaki haliyle sezon başındaki halini karşılaştırarak özellikle bacak kaslarındaki gelişimi öne çıkardı. Bu fiziksel değişim, Arda Güler'in ne kadar çalıştığını ve formuna dönmek için gösterdiği çabayı gösteriyor.

Real Madrid, Rayo Vallecano ile oynayacağı müsabakayı pazar günü TSİ 23.00'te başlatacak. Arda Güler'in kadroda olması, takımın rekabet gücünü artırırken, taraftarlar arasında da büyük bir heyecan yaratmış durumda. Ancelotti'nin açıklamaları, Real Madrid camiasını umutlandırdı ve Arda Güler'in performansını merakla beklemelerine neden oldu.Real Madrid, Rayo Vallecano ile karşılaşacak müsabaka pazar günü TSİ 23.00'te başlayacak. Arda Güler'in kadroda olması, takımın ve taraftarların heyecanla beklediği bir gelişme olarak öne çıkıyor.

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