Real Madrid şampiyon! Türk futbolunda bir ilk, Arda Güler tarihe geçti!

Şampiyonlar Ligi kupasını kazanan Arda Güler tarihe geçti

Futbolseverler, nefes kesici bir Şampiyonlar Ligi finaline tanıklık etti! Real Madrid, Borussia Dortmund'u Londra'daki Wembley Stadyumu'nda 2-0 yenerek kupayı 15. kez müzesine götürdü. Bu zaferle birlikte İspanyol devi, bu sezon 3. kupasını da kazanmış oldu.



Carvajal ve Vinicius'un Golleriyle Zafere Ulaştılar

Maçın ilk yarısı golsüz geçerken, ikinci yarıda Real Madrid'den Carvajal ve Vinicius Junior sahne aldı. Carvajal 74. dakikada attığı golle skoru 1-0'a getirirken, Vinicius Junior ise 83. dakikada fileleri sarsarak Real Madrid'in galibiyetini perçinledi.

Arda Güler Tarihe Geçti!

Bu tarihi zaferin en önemli kahramanlarından biri ise hiç şüphesiz ki Arda Güler oldu. Real Madrid forması giyen genç yıldız, Şampiyonlar Ligi kupasını kazanan ilk Türk A Milli futbolcu olarak tarihe adını yazdırdı. 19 yaşındaki futbolcu, bu başarıyla Türk futbol tarihine altın harflerle adını yazdırmış oldu.

Real Madrid Bu Sezon 3 Kupayı Kazandı

Real Madrid, bu sezon Şampiyonlar Ligi'nin yanı sıra Suudi Arabistan'da düzenlenen İspanya Süper Kupası'nı ve LaLiga'yı da ilk sırada tamamlayarak müthiş bir başarıya imza attı. İspanyol devi, bu sezon 3 kupayı da müzesine götürerek sezonun en başarılı takımı olmayı başardı.

Türk Futbolunda Bir İlk!

Arda Güler'in bu başarısı, Türk futbolunda bir ilki temsil ediyor. Daha önce Bayer Leverkusen formasıyla Yıldıray Baştürk, Bayern Münih formasıyla Hamit Altıntop, Borussia Dortmund formasıyla Nuri Şahin, Atletico Madrid formasıyla Arda Turan ve Inter formasıyla Hakan Çalhanoğlu gibi birçok Türk futbolcu Şampiyonlar Ligi finalinde yer almış olsa da kupayı kazanamamıştı. Arda Güler ise bu futbolculara nazaran bir ilki başarmayı başardı ve Türk futbol tarihinde unutulmaz bir yere adını yazdırdı.

Real Madrid'in bu tarihi zaferi ve Arda Güler'in elde ettiği bu olağanüstü başarı, tüm futbolseverleri gururlandırdı.