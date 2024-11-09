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Real Madrid, Vinicius'un Hat-Trick'i ile Osasuna'yı 4-0 Geçti

Real Madrid, Vinicius'un hat-trick yaptığı maçta Osasuna'yı 4-0 yenerek puanını 27'ye çıkardı.

Yayın Tarihi: 09.11.2024 18:21
Güncelleme Tarihi: 09.11.2024 18:21
Real Madrid, Vinicius'un Hat-Trick'i ile Osasuna'yı 4-0 Geçti

Vinicius'un Öne Çıktığı Maçta Real Madrid Farkı Açtı

İspanya Birinci Futbol Ligi'nin (La Liga) 13. haftasında Real Madrid, Osasuna'yı 4-0 mağlup etti. Hafta başında puan tablosunun 2. sırasında yer alan Real Madrid, lider Barcelona'nın 9 puan arkasında bulunuyordu.

Maçın Öne Çıkan İsimleri

Son şampiyon Real Madrid, Osasuna'yı ağırladığı maçta sahadan galip ayrılmayı başardı. Vinicius, 34, 61 ve 69. dakikalarda attığı gollerle hat-trick yaptı. Bellingham ise 42. dakikada bir gol daha ekleyerek takımının avantajını artırdı.

Arda Güler Maçta Yer Aldı

Real Madrid kadrosundaki milli futbolcu Arda Güler, 75. dakikada Bellingham'ın yerine oyuna dahil oldu. Bu değişiklikle birlikte Arda, mücadelede mücadele etti.

Puan Durumu

Maç sonucunda bir maçı eksik olan Real Madrid, puanını 27'ye çıkarmayı başarırken, Osasuna 21 puanda kalarak 5. sırada yer aldı.

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