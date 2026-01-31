Recep Uçar: '1 puanı kazanan değil, 2 puanı kaybeden takımdık' — Rizespor 2-2 Başakşehir

Trendyol Süper Lig’in 20. haftasında Çaykur Rizespor, deplasmanda Başakşehir ile 2-2 berabere kaldı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında takımın teknik direktörü Recep Uçar mücadeleyi ve alınan sonucu değerlendirdi.

Maç değerlendirmesi

Uçar, karşılaşmayı değerlendirirken Başakşehir’in son dönemdeki istikrarlı grafiğine değinerek, 'Ligde özellikle son haftalarda 6 maçta kaybetmeyen, 4’te 4 yapan Başakşehir deplasmanına kazanmak için geldiğimiz bir maçtı' ifadelerini kullandı. İlk yarıda kontrollü oynamayı tercih ettiklerini, Başakşehir rotasyonunun bu dönemde karşılık vermekte zorlandıklarını belirtti.

Uçar, maçın kritik anlarına ilişkin şunları söyledi: 'Nitekim 19. dakikada yediğimiz golle geriye düştük. Öncesinde bir penaltı pozisyonu var... VAR’daki Ömer hocayı ve maçın hakemi Yiğit hocayı iyi yönetimlerinden dolayı tebrik ediyorum.'

İkinci yarıda yapılan taktiksel dokunuşlarla oyunun değiştiğini aktaran Uçar, baskılı oyun tercihleri ve bire bir preslerin karşılığını aldıklarını belirtti. Buna örnek olarak 68. dakikada Mihaila ile attıkları gol gösterildi; ancak köşe vuruşundan yenen golün maçın seyrini etkilediğini vurguladı. Son 15-20 dakikaya bakıldığında ise Uçar, '1 puanı kazanan değil, 2 puanı kaybeden takımdık' dedi ve alınan 1 puanın oyuncularını mutlu etmediğini ancak Başakşehir’den alınan puanın değerli olduğunu ekledi.

Uçar ayrıca, geldiği süreçte oynadıkları deplasman maçlarına dikkat çekerek, 'Ben geldiğim süreçte 6 maçın 4’ünü deplasmanda oynadık. Konya, Beşiktaş, Göztepe ve Başakşehir deplasmanları. Buradan boş dönmüyorum' ifadeleriyle oyuncularını ikinci yarıdaki performanslarından dolayı tebrik etti. Son olarak, '19 yılını farklı departmanlarda Başakşehir’de geçirmiş olan birisi olarak gönülden başarılar diliyorum' dedi.

Galatasaray maçı için hedef

Gelecek hafta sahalarında oynayacakları Galatasaray maçıyla ilgili Uçar, önceliklerinin bu maç olduğunu belirtti. Kupada Beyoğlu Yeni Çarşı maçı olduğunu hatırlatan Uçar, 'Çarşambadan itibaren Galatasaray’ı düşüneceğiz. Benim için rakibin Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Başakşehir olması önemli değil. Kendi oyunumuzu ortaya koyup, iyi oyunlar oynamaya çalışıyorum' dedi.

Uçar sözlerini, 'Galatasaray, ligimizin en değerli, son 3 yılın şampiyonu olan takımı. Zor bir maç ama evimizde oynayacağız. Biz kazanmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız' şeklinde tamamladı.

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar, Başakşehir maçında 1 puanı kazanan değil, 2 puanı kaybeden takım olduklarını söyledi.