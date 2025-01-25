Recep Uçar'dan Galatasaray Yenilgisi Sonrası Açıklama: "Kazanmak İstiyorduk"

Recep Uçar: "Kazanmak İstiyorduk"

TÜMOSAN Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında konuk olduğu Galatasaray'a 1-0 yenilerek sahadan üzgün ayrıldı. Maç sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan teknik direktör Recep Uçar, sarı-kırmızılılara karşı iyi bir mücadelenin sergilendiğini vurguladı.

"Her Zaman Kazanmak İstiyoruz"

Uçar, karşılaşmanın başında Bolu ve Konya'daki vefat edenlerin ailelerine başsağlığı dileyerek konuşmasına başladı. "Galatasaray, namağlup bir şekilde devam ediyor. İç sahada çok dominant bir oyunları var ama biz buraya kendi oyunumuzu oynamak için geldik. Kazanmak istiyorduk. Bütün hazırlığımız bu şekildeydi," diyen Uçar, rakip takımın ön alanda etkili oyuncularına karşı önlem aldıklarını söyledi.

"Planımız Çalıştı, Ama..."

"İlk yarıda kaleye gittiğimiz anlar oldu ama finalde istediğimizi yapamadık. Bu, bizim için üzücü oldu. İlk yarıda çok net pozisyon verdiğimizi düşünmüyorum. İkinci yarıda da aynı planla devam etmek istedik ve biraz riskler aldık. Son dakikalarda 3 santrfor ile oyunu riske ettik ama olmadı," diyerek oyuncularını yürekten kutladığını belirtti. Galatasaray’ı tebrik eden Uçar, "İyi oynuyoruz ve mücadele ediyoruz ama son haftalarda galip gelemiyoruz. Bunun da üstesinden geleceğiz. Konya halkı müsterih olsun," ifadelerini kullandı.

Baskı ve Hakem Performansı Üzerine Çarpıcı Açıklamalar

Oyun konuşan bir insan olduğunu belirten Uçar, "İnsanlar kötü niyetli değil, çok baskı altında. Maçta çok uzatma verilmedi, buna dikkat edilmeli. Bu tür olayların önüne geçmeliyiz," dedi. Duran toplar ve defansif anlamda yaptıkları çalışmaları özetleyen Uçar, hakem hatalarına da dikkat çekti. "Ciddi hakem hataları var. Uygulamaların doğru olması için VAR sisteminin daha etkin kullanılması gerek," şeklinde konuştu.

Zorlu Fikstür ve Gelecek Maçlar

Uçar, zorlu bir fikstürden geçtiklerini belirterek, "İyi oynuyoruz ama istediğimiz sonuçları alamadık. Rakip olarak gördüğümüz ve puan olarak bize daha yakın takımlarla maçlarımız var. Konya halkı bize destek olmaya devam etsin," diyerek sözlerini tamamladı.