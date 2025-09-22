Recep Uçar: Galatasaray Deplasmanında Bireysel Hatalar Mağlubiyete Yol Açtı (3-1)

Galatasaray 3-1 Konyaspor: Uçar'dan Maç Değerlendirmesi

TÜMOSAN Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında RAMS Park'ta 3-1 kaybettikleri Galatasaray maçının ardından basın toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

Bireysel hatalar mağlubiyeti belirledi

Uçar, sahaya galibiyet amacıyla çıktıklarını belirterek, "Galatasaray deplasmanından puan almak istiyorsanız bireysel hatayı en aza indirmeniz gerek..." dedi. Tecrübeli teknik adam maçın genelinde oyunu kontrol ettiklerini ancak bireysel hatalar yüzünden gol yediklerini vurguladı.

Uçar, ilk golün Galatasaray'ın kaleyi bulan ilk şutu olduğunu, devreye 1-0 geride girme planlarının ön alan baskısında yapılan hatayla 2-0'a dönüştüğünü anlattı. İkinci yarıda 60. dakikaya kadar yeterli üretkenliği gösteremediklerini, 60. dakikada taç savunmasındaki eksiklikle skoru 3-0'a getirdiklerini söyledi. 80. dakikada buldukları golden sonra birkaç şuttan birinin gol olması halinde maçın son bölümünün farklı gelişebileceğini ifade etti.

Oyunsal değerlendirme ve gelecek perspektifi

Uçar, takımının gelişme sürecinde olduğunu belirterek, "Her yerde kendi oyunumuzu oynamaya çalışıyoruz. Zamanla böyle maçları da kazanacağımızı göstereceğiz." şeklinde konuştu. Stratejik olarak kaybetmediklerini ancak Galatasaray'ın bireysel oyuncu gücüne yenildiklerini söyleyerek Okan hocayı tebrik etti ve rakibe Şampiyonlar Ligi'nde başarılar diledi.

Umut Nayir'in performansı

Taraftar eleştirilerine yanıt veren Uçar, forvet Umut Nayir'in bugün rakip kaleye gitmelerinin ana etkeni olduğunu, maksimum performans gösterdiğini ve sonucun oluşmasında Umut'un negatif bir etkisi olmadığını belirtti. "Umut değerli bir oyuncu. Milli takıma aday. Bugün iyi niyetli mücadele etti." dedi.

Jinho Jo değerlendirmesi

Güney Koreli genç oyuncu Jinho Jo hakkında da konuşan Uçar, oyuncunun Güney Kore 21 Yaş Altı Milli Takımı oyuncusu olduğunu, kadroya genç bir isim olarak katıldığını ve performansını olumlu bulduğunu söyledi. Uçar, kulübün mali imkanlarına dikkat çekerek "Hep eleştiriliyoruz ama milyon avroluk oyuncular alamıyoruz. Yaklaşık 120-130 bin avro maaşla oynattığımız bir oyuncu" ifadesini kullandı.

Galatasaray'ın Frankfurt yenilgisi ve maçın psikolojisi

Uçar, Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Eintracht Frankfurt karşısında aldığı 5-1 yenilgiyi kulübün hak etmediğini düşündüğünü belirtti. Buna rağmen rakibin psikolojisinin etkili olduğunu, kendilerinin de belli bölümlerde toparlayamadığını söyledi ve bireysel hata farkının belirleyici olduğuna dikkat çekti.

Ertelemelerle ilgili eleştiri

Beşiktaş maçının ertelenmesinin takım ritmini olumsuz etkilediğini söyleyen Uçar, lig ritminin zarar gördüğünü ve ertelemelerin süreklilik kazandığını belirtti. Ancak bugünkü mağlubiyetin sebebinin ertelemeler olmadığını da vurguladı.

Özetle, Uçar için bu maçın ana gerekçesi bireysel hatalar oldu; takım oyununda ve karakterde iyi sinyaller verdiklerini, hatalar azaltılmadığı sürece benzer sonuçların tekrarlanabileceğini ifade etti.