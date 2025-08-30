DOLAR
Recep Uçar: Göztepe'den Alınan 1 Puan Değerli

Recep Uçar, Göztepe deplasmanından alınan 1 puanın değerli olduğunu, takımın ilk golü attığını ve milli kadro açıklamasına şaşırdığını söyledi.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 01:14
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 01:14
Recep Uçar: Göztepe'den Alınan 1 Puan Değerli

Recep Uçar: Göztepe'den Alınan 1 Puan Değerli

TÜMOSAN Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında deplasmanda Göztepe ile 1-1 berabere kaldıkları maçın ardından değerlendirmelerde bulundu.

Maç değerlendirmesi

Uçar, Göztepe'den alınan 1 puanın değerli olduğunu vurgulayarak, "Bu sene henüz gol yememişti, ilk gol atan takım biz..." dedi.

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında Uçar, Göztepe'nin ligin en zor deplasmanlarından biri olduğunu söyledi. Göztepe'nin, geçen sezon Fenerbahçe ve Galatasaray'dan iç sahada en çok puan toplayan takım olduğuna dikkat çekti.

Uçar, "Zor deplasman. İstediğimizi alarak dönüyoruz. 23. dakikadan itibaren başlayan bireysel pas hataları sonrası verdiğimiz geçişlerle Göztepe'yi de oyuna dahil ettik. Neticesinde ilk yarının sonuna doğru 1-2 Göztepe pozisyonu oldu." diye konuştu.

Göztepe'nin en büyük hücum silahının taçlar, kornerler ve duran toplar olduğunu dile getiren Uçar, şöyle devam etti: "Ne kadar çalışsak da maalesef 50. dakikada bizi cezalandırdılar. 50'den sonraki bölüm kırılma bölümüydü. O bölümde dağılabilirdik. Hatta oyunun belli bölümlerinde dağıldık ama sağolsun kalecimiz bizi oyunda tuttu. 60'tan sonra da biz, alabileceğimiz riskleri aldık ve 85. dakikada bunun karşılığını aldık. Baktığımızda Göztepe'den alınan 1 puan bence değerli. Bu sene henüz gol yememişti, ilk gol atan takım biz olduk."

Milli takım kadrosu yorumu

Bir gazetecinin, milli takım kadrosunun açıklandığını ve Konyaspor'dan oyuncu olmadığını belirtmesi üzerine Uçar, "Bugün milli takım kadrosu açıklanınca şaşırdım. Hak eden oyuncularımızın olduğunu düşünüyorum ve beklentimiz de vardı ama maalesef bugün itibarıyla beklentilerimiz gerçekleşmedi. Hocamız değerli bir teknik adam. Ben karara saygı duyuyorum. Konya'da antrenman yapacaklar. Bir araya gelirsek fikirlerimizi yüz yüze paylaşmayı düşünüyorum. Ben Melih İbrahimoğlu, Adil Demirbağ ve Umut Nayir'in milli takımı hak edecek performanslar sergilediğini düşünüyorum. Bu yorumumu destekleyecek çok fazla veri var. Milli takımı 3 büyük takım ve Avrupa'da oynayan oyuncular oluşturuyor." dedi.

