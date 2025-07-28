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Red Bull Back Line'da Şampiyon Şepidi Takımı!

Red Bull Back Line'da şampiyonluğu Şepidi takımı kazandı. Sokak voleybolunun heyecan dolu finalinde kazanan belli oldu.

Yayın Tarihi: 28.07.2025 14:47
Güncelleme Tarihi: 28.07.2025 14:47
Red Bull Back Line'da Şampiyon Şepidi Takımı!

Red Bull Back Line’da Şampiyon Belli Oldu

Sokak voleybolunun en heyecan verici organizasyonlarından biri olan Red Bull Back Line, bu yılki şampiyonunu belirledi. Şepidi takımı, İstanbul’daki finalde zafer elde etti.

Finaldeki Mücadele

Caddebostan Etkinlik Alanı’nda gerçekleşen finalde, farklı şehirlerden gelen takımlar kıyasıya bir mücadele sergiledi. Beymen Club, Thera Vita ve Tespo sponsorluğunda, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen turnuvada, Antalya ve İzmir elemelerinden gelen takımlar, en iyi rakipleri ile karşı karşıya geldi.

Şepidi Takımı Zaferi Elde Etti

Final karşılaşmasında, Royabulls takımını 3-0 mağlup eden Şepidi, Red Bull Back Line’ın kazananı olmayı başardı. Bu zafer, takıma sadece şampiyonluk değil, aynı zamanda sokak voleybolu arenasında önemli bir yer kazandırdı.

Heyecan Verici Kurallar ve Oyun Tarzı

Red Bull Back Line, sıradışı kuralları ile klasik voleybola eğlenceli bir alternatif sunuyor. Beymen Club tarafından tasarlanan özel formalarla sahaya çıkan takımlar, her zaman en az bir kadın ve bir erkek oyuncunun bulunduğu beş veya altı kişilik kadrolarla mücadele etti. Üç set üzerinden oynanan karşılaşmalarda, seti kazanan takımın sahasının bir metre daralması, heyecanı katlayarak arttırdı.

Şepidi takımının zaferi, sokak voleyboluna olan ilgiyi artırırken, bu eğlenceli organizasyonun gelecekteki etkinlikleri için merak uyandırıyor.

Voleybolu sokaklara taşıyan ve sıra dışı kurallarıyla klasik voleybola eğlenceli bir alternatif...

Voleybolu sokaklara taşıyan ve sıra dışı kurallarıyla klasik voleybola eğlenceli bir alternatif sunan Red Bull Back Line, Caddebostan Etkinlik Alanı’nda oynanan Türkiye finaliyle tamamlandı.

Voleybolu sokaklara taşıyan ve sıra dışı kurallarıyla klasik voleybola eğlenceli bir alternatif...

Voleybolu sokaklara taşıyan ve sıra dışı kurallarıyla klasik voleybola eğlenceli bir alternatif sunan Red Bull Back Line, Caddebostan Etkinlik Alanı’nda oynanan Türkiye finaliyle tamamlandı.

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