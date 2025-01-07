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Reeder Samsunspor, Bellona Kayserispor Maçına Hazırlanıyor

Reeder Samsunspor, Bellona Kayserispor ile oynayacağı maç için hazırlıklarını sürdürüyor.

Yayın Tarihi: 07.01.2025 17:31
Güncelleme Tarihi: 07.01.2025 17:52
Reeder Samsunspor, Bellona Kayserispor Maçına Hazırlanıyor

Reeder Samsunspor, Bellona Kayserispor Maçının Hazırlıklarına Devam Ediyor

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Bellona Kayserispor ile karşılaşacak olan Reeder Samsunspor, bu maç için hazırlıklarını sürdürüyor. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, idman Nuri Asan Tesisleri'nde, teknik direktör Thomas Reis yönetiminde gerçekleşti.

Antrenman Detayları

1 saat 25 dakika süren antrenmana, futbolcular ısınma hareketleri ile başladılar. Çalışma, dar alanda yönsüz oyun ve 3 takımlı dar alanda çift kale maç ile devam etti.

Samsun ekibi, Bellona Kayserispor karşılaşmasının hazırlıklarına yarınki idmanla devam edecek.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Bellona Kayserispor ile karşılaşacak Reeder...

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Bellona Kayserispor ile karşılaşacak Reeder Samsunspor, bu maçının hazırlıklarına devam etti. Antrenmanda Ercan Kara (sağda) ile Marc Bola (solda) bir pozisyonda karşılaştı.

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Bellona Kayserispor ile karşılaşacak Reeder...

Trendyol Süper Lig'in 19. haftasında deplasmanda Bellona Kayserispor ile karşılaşacak Reeder Samsunspor, bu maçının hazırlıklarına devam etti. Antrenmanda Ercan Kara (sağda) ile Marc Bola (solda) bir pozisyonda karşılaştı.

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