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Reeder Samsunspor Deplasmanda Sipay Bodrum FK'yi 2-1 Yendi

Trendyol Süper Lig'de Reeder Samsunspor, Sipay Bodrum FK'yi 2-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet aldı.

Yayın Tarihi: 26.04.2025 21:46
Güncelleme Tarihi: 26.04.2025 21:46
Reeder Samsunspor Deplasmanda Sipay Bodrum FK'yi 2-1 Yendi

Trendyol Süper Lig'de Galibiyet!

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Reeder Samsunspor, deplasmanda Sipay Bodrum FK'yi 2-1 mağlup etti. Maç, Bodrum'da büyük bir heyecanla geçti.

Maçın Aynası: Dolu Dolu Bir Karşılaşma

58. dakikada Samsunspor hızlı bir atak gerçekleştirirken, Emre Kılınç topu ceza sahasında Bola'ya aktardı. Bola'nın sert vuruşu, kaleci Sousa tarafından kornere çeldi.

Bodrum FK'nın Cevapları

76. dakikada Fredy, bir serbest vuruş kullanarak topu ceza sahasına göndermeyi başardı. Puscas'ın kafa vuruşunu, kalenin dibinde Soner Gönül kornere çeldi.

Heyecan Dolu Anlar

87. dakikada Bardhi'nin serbest vuruşunda kaleci Okan Kocuk, topu oyun alanına geri döndürdü. 90+1. dakikada, Bodrum FK'nın Puscas'la geliştirdiği atakta, Bardhi'nin vuruşu ofsayta takıldığından gol geçersiz sayıldı.

Polemiğin Şampiyonu: Penaltı İptali

90+7. dakikada, Bodrum FK'nın taç atışı sonrası Celal Dumanlı'ndan gelen şut için hakem Yasin Kol, penaltı kararı verdi. Ancak VAR incelemesi sonrası karar iptal edildi.

Mücadele sonunda, Reeder Samsunspor karşılaşmayı 2-1 galip tamamladı ve ligdeki önemli puanını aldı.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Sipay Bodrum FK ile Reeder Samsunspor, Grey Beton Bodrum...

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Sipay Bodrum FK ile Reeder Samsunspor, Grey Beton Bodrum Stadı’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Sipay Bodrum FK oyuncusu Ali Aytemur (34) ile Reeder Samsunspor oyuncusu Landry Dimata (14) mücadele etti.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Sipay Bodrum FK ile Reeder Samsunspor, Grey Beton Bodrum...

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Sipay Bodrum FK ile Reeder Samsunspor, Grey Beton Bodrum Stadı’nda karşılaştı. Bir pozisyonda Sipay Bodrum FK oyuncusu Ali Aytemur (34) ile Reeder Samsunspor oyuncusu Landry Dimata (14) mücadele etti.

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