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Reeder Samsunspor, Galatasaray Maçına Hazırlıklarına başladı

Reeder Samsunspor, 11 Nisan'da Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Nuri Asan Tesisleri'nde başladı.

Yayın Tarihi: 07.04.2025 19:18
Güncelleme Tarihi: 07.04.2025 20:01
Reeder Samsunspor, Galatasaray Maçına Hazırlıklarına başladı

Reeder Samsunspor, Galatasaray Maçına Hazırlanıyor

Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 11 Nisan Cuma günü sahasında Galatasaray ile gerçekleştireceği mücadelenin hazırlıklarına başladı.

Kırmızı-beyazlı kulüpten alınan bilgilere göre, hazırlıklar Nuri Asan Tesisleri'nde teknik direktör Thomas Reis yönetiminde gerçekleştirildi. Antrenman, ısınma hareketlerinin ardından dar alanda minyatür kale ile geniş alanda çift kale maçlarla devam etti.

Samsunspor, Galatasaray karşılaşmasının hazırlıklarına yarın da devam edecek.

Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 11 Nisan Cuma günü sahasında oynayacağı...

Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 11 Nisan Cuma günü sahasında oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı.

Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 11 Nisan Cuma günü sahasında oynayacağı...

Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 11 Nisan Cuma günü sahasında oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarına başladı.

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