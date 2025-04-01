Reeder Samsunspor, Onvo Antalyaspor Maçı Hazırlıklarına Hızla Başladı

Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında 5 Nisan Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Onvo Antalyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına hızla başladı.

Ramazan Bayramı nedeniyle 2 gün tatil yapan kırmızı-beyazlılar, Nuri Asan Tesisleri'nde bir araya geldi. Antrenman öncesinde, oyuncular ve teknik heyet, kulüp başkan vekili Veysel Bilen, icra kurulu üyeleri Suat Çakır ve Zafer Erdoğan ile bayramlaştı.

Toplantıda bir konuşma yapan Bilen, futbolcuların Kasımpaşa maçında alınan 2-0'lık mağlubiyeti unutmalarını istedi. Bu mağlubiyetin moral bozmaması gerektiğine dikkati çeken Bilen, "Bugüne kadar kenetlenerek, birbirinize inanarak ve hocamızın liderliğinde bu takımı bu seviyeye sizler getirdiniz. Hiç kimsenin beklemediği bir hayali Samsun ve Samsunspor camiasına yaşatmak üzeresiniz. Önümüzde 8 tane final niteliğinde maçımız kaldı. İlk gündeki gibi dünü geride bırakarak, bu 8 maçı en iyi şekilde tamamlayıp Avrupa kupalarına gitmek istiyoruz. Bu şehrin hayalini buraya kadar getiren sizlersiniz. Sizlere inanıyoruz, güveniyoruz ve bunu başaracağınızdan da hiç şüphemiz yok." diye konuştu.

Bilen, sekiz maçlık serinin ilk ayağında Onvo Antalyaspor ve ardından Galatasaray ile karşılaşacaklarını hatırlatarak, her iki maçtan da puan veya puanlar almak istediklerini dile getirdi.

Daha sonra, teknik direktör Thomas Reis yönetiminde futbolcular yaklaşık 1 saat antrenman yaptı. Antrenmana core çalışması ile başlayan futbolcular, günü temel pas teknikleri ile tamamladı.

Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında 5 Nisan Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Onvo Antalyaspor karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Antrenman öncesinde futbolcular ve teknik heyet, yöneticilerle bayramlaştı.

Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında 5 Nisan Cumartesi günü deplasmanda oynayacağı Onvo Antalyaspor karşılaşmanın hazırlıklarına başladı. Antrenman öncesinde futbolcular ve teknik heyet, yöneticilerle bayramlaştı.