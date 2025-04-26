Reeder Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis: 'Galibiyete İhtiyacımız Vardı'

Sipay Bodrum FK - Reeder Samsunspor Maç Sonrası Analiz

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Sipay Bodrum FK'yı 2-1 mağlup ederek önemli bir galibiyet alan Reeder Samsunspor, Teknik Direktörü Thomas Reis ile dikkatleri üzerine çekti.

Zor Bir Karşılaşmayı Geride Bıraktık

Grey Beton Bodrum Stadyumu'nda gerçekleşen karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Reis, müsabakanın zorluğu hakkında şu ifadeleri kullandı: "Geçen haftalarda oynamış olduğumuz maçlarda çok da şanslı olduğumuzu söyleyemem, iyi bir performans göstermedik. Ancak bugün kesinlikle böyle bir galibiyete ihtiyacımız vardı."

Önemli Bir Mücadeleyle Gelen Başarı

Reis, daha önceki maçlarda yaşanan şanssızlıklara da dikkat çekerek, "Geçen hafta bir penaltı kaçırdık ve iki topumuz direkten döndü. Bugün ise oyuncularımız kalpten oynadılar, bu önemli bir mücadele ile bu galibiyeti aldık" şeklinde konuştu.

İleriye Dönük Umut Verici Analizler

Reis, maçın detaylı analizini ilerleyen günlerde yapacağını belirtirken, takımın performansındaki gelişim ve kazanılan bu üç puanın, sezonun geri kalanında nasıl bir etki yaratacağı büyük merak konusu.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Sipay Bodrum FK ile Reeder Samsunspor, Grey Beton Bodrum Stadı’nda karşılaştı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Reeder Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis açıklama yaptı.

Trendyol Süper Lig'in 33. haftasında Sipay Bodrum FK ile Reeder Samsunspor, Grey Beton Bodrum Stadı’nda karşılaştı. Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, Reeder Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis açıklama yaptı.