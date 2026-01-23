Refahiye'de Kayakla Oryantiring Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçmeleri

Dumanlı Yaylası'nda düzenlenen Kayakla Oryantiring Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçmeleri, 17 ilden 68 sporcunun katılımıyla tamamlandı; ödül törenine protokol üyeleri katıldı.

Yayın Tarihi: 23.01.2026 10:12
Güncelleme Tarihi: 23.01.2026 10:12
Dumanlı Yaylası ev sahipliği yaptı

Erzincan’ın Refahiye ilçesinde bulunan Dumanlı Yaylası, Kayakla Oryantiring Türkiye Şampiyonası ve Milli Takım Seçmeleri'ne ev sahipliği yaptı. Organizasyon, Türkiye Oryantiring Federasyonu tarafından gerçekleştirildi.

Yarışmaya 17 ilden 68 sporcu katıldı. Sporcular zorlu parkurlarda harita ve pusula kullanarak hem Türkiye Şampiyonası heyecanını yaşadı hem de milli takıma seçilme yolunda kritik bir sınav verdi.

Katılımcılar, dondurucu soğuk ve ağır arazi şartlarına rağmen hız, yön bulma ve stratejiyi bir arada kullanarak dikkat çekici performanslar sergiledi.

Şampiyona sonrası düzenlenen ödül törenine Refahiye Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Turizmi Daire Başkanı Volkan Burak Mumcu, Türkiye Oryantiring Federasyonu Genel Sekreteri Bora Göktepe, Gençlik ve Spor İl Müdürü Fatih Çöpür ve diğer protokol üyeleri katıldı. Dereceye giren sporculara ödülleri takdim edilirken, organizasyona katkı sunan kurum ve paydaşlara teşekkür edildi.

