Rhonzas Lokitam Kilimo 47. İstanbul Maratonu'nu kazandı

Kenyalı Rhonzas Lokitam Kilimo, 2:10:12 ile 47. İstanbul Maratonu'nda erkeklerde birinci oldu. Dejene Debela ikinci, Sufaro Woliyi üçüncü oldu.

Yayın Tarihi: 02.11.2025 11:54
Güncelleme Tarihi: 02.11.2025 11:54
İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraki Spor İstanbul tarafından düzenlenen Türkiye İş Bankası 47. İstanbul Maratonunda erkeklerde birinci, Kenyalı atlet Rhonzas Lokitam Kilimo oldu.

Yarışın Detayları

"Dünyanın kıtalararası koşulan tek maratonu" ünvanına sahip organizasyon 47. kez koşuldu. Anadolu Yakası'nda 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nün 250 metre gerisinden başlayan ve Sultanahmet Meydanı'nda son bulan 42,195 kilometrelik parkurda Kilimo, 2 saat 10 dakika 12 saniyelik derecesiyle yarışı önde tamamladı.

Podium ve Dereceler

Geçen yılın şampiyonu Kenyalı atlet Dejene Debela, 2 saat 10 dakika 23 saniye ile ikinci olurken; Etiyopyalı Sufaro Woliyi 2 saat 10 dakika 26 saniye ile üçüncü sırayı aldı.

Milli Atletlerin Performansı

Yarışta iki milli atlet ilk 10 içinde yer aldı. Geçen seneki yarışı altıncı sırada tamamlayan Hüseyin Can, bu yıl 2 saat 10 dakika 58 saniyeyle beşinci oldu. Bir diğer milli atlet Halil Yaşın ise 2 saat 19 dakika 50 saniye ile dokuzuncu sırada yer aldı.

Diğer dereceler şöyle gerçekleşti: Yavuz Ağralı 2 saat 23 dakika 24 saniye ile 11., Mert Girmalegesse 2 saat 26 dakika 3 saniye ile 14. oldu.

Spor İstanbul tarafından düzenlenen Türkiye İş Bankası 47. İstanbul Maratonu'nu erkeklerde Kenyalı atlet Rhonzas Lokitam Kilimo kazandı.

