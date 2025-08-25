Rıdvan Yılmaz Beşiktaş'a Döndü: 'İlk Günkü Heyecanla Buradayım'

Rangers'tan 3+1 yıllığına transfer edilen futbolcu hedeflerini açıkladı

Beşiktaş'ın İskoçya'nın Rangers takımından 3+1 yıllığına kadrosuna kattığı eski futbolcu Rıdvan Yılmaz, siyah-beyazlı taraftarlara seslendi. 24 yaşındaki futbolcu, kulübün ABD merkezli YouTube şirketinin sosyal medya platformundaki kanalına açıklamalarda bulundu.

'Çok mutluyum. İlk günkü gibi aynı his ve heyecanla buradayım.' diyen Rıdvan, Beşiktaş formasını yeniden giymekten duyduğu memnuniyeti ifade etti: 'Beşiktaş formasını üstüme yeniden giydiğimde çok mutlu oldum. Beşiktaş'ı çok özlemiştim. Bu özlemi giderdiğim için çok mutluyum.'

Rıdvan, kulübe bağlılığını ve gelişmişliğini vurgulayarak şunları söyledi: 'Ben Beşiktaş'ta doğdum, büyüdüm. Bu nedenle Beşiktaş'a gelmek bende tereddüt yaratmadı. Beşiktaş'a faydalı olmak istiyorum. Burada şampiyon olmak, kupalar kaldırmak, motorları maviliklere sürmek istiyorum.'

Avrupa'da geçirdiği dönemin kariyerine katkı sağladığını belirten Rıdvan, kişisel gelişimine de dikkat çekti: 'Kendimi hem futbol hem de kişisel olarak çok geliştirdim. Belki şimdi bunun farkında değilim ama ileride bunun ekmeğini yiyeceğimi düşünüyorum.' Ayrıca farklı kültürlere adapte olduğundan ve bazı özlemlerinden bahsetti: 'Buraların havasını, yemeklerini özledim. Ersin'i ve annemin yemeklerini ayrıca özledim.'

Genç oyunculara destek olacağını ifade eden Rıdvan, taraftara da mesaj gönderdi: 'Taraftarlarımızı çok özledim. Onların önünde oynamak için sabırsızlanıyorum. Sezon sonunda inşallah beraber kutlamalar yapacağız.'