DOLAR
41 0,33%
EURO
48 0,67%
ALTIN
4.441,1 -0,21%
BITCOIN
4.574.347,66 0,98%

Rıdvan Yılmaz Beşiktaş'a Döndü: 'İlk Günkü Heyecanla Buradayım'

Rıdvan Yılmaz, Rangers'tan 3+1 yıllığına döndü; Beşiktaş'ta şampiyonluk ve kupalar hedefliyor, taraftarla buluşmayı sabırsızlıkla bekliyor.

Yayın Tarihi: 25.08.2025 14:47
Güncelleme Tarihi: 25.08.2025 14:47
Rıdvan Yılmaz Beşiktaş'a Döndü: 'İlk Günkü Heyecanla Buradayım'

Rıdvan Yılmaz Beşiktaş'a Döndü: 'İlk Günkü Heyecanla Buradayım'

Rangers'tan 3+1 yıllığına transfer edilen futbolcu hedeflerini açıkladı

Beşiktaş'ın İskoçya'nın Rangers takımından 3+1 yıllığına kadrosuna kattığı eski futbolcu Rıdvan Yılmaz, siyah-beyazlı taraftarlara seslendi. 24 yaşındaki futbolcu, kulübün ABD merkezli YouTube şirketinin sosyal medya platformundaki kanalına açıklamalarda bulundu.

'Çok mutluyum. İlk günkü gibi aynı his ve heyecanla buradayım.' diyen Rıdvan, Beşiktaş formasını yeniden giymekten duyduğu memnuniyeti ifade etti: 'Beşiktaş formasını üstüme yeniden giydiğimde çok mutlu oldum. Beşiktaş'ı çok özlemiştim. Bu özlemi giderdiğim için çok mutluyum.'

Rıdvan, kulübe bağlılığını ve gelişmişliğini vurgulayarak şunları söyledi: 'Ben Beşiktaş'ta doğdum, büyüdüm. Bu nedenle Beşiktaş'a gelmek bende tereddüt yaratmadı. Beşiktaş'a faydalı olmak istiyorum. Burada şampiyon olmak, kupalar kaldırmak, motorları maviliklere sürmek istiyorum.'

Avrupa'da geçirdiği dönemin kariyerine katkı sağladığını belirten Rıdvan, kişisel gelişimine de dikkat çekti: 'Kendimi hem futbol hem de kişisel olarak çok geliştirdim. Belki şimdi bunun farkında değilim ama ileride bunun ekmeğini yiyeceğimi düşünüyorum.' Ayrıca farklı kültürlere adapte olduğundan ve bazı özlemlerinden bahsetti: 'Buraların havasını, yemeklerini özledim. Ersin'i ve annemin yemeklerini ayrıca özledim.'

Genç oyunculara destek olacağını ifade eden Rıdvan, taraftara da mesaj gönderdi: 'Taraftarlarımızı çok özledim. Onların önünde oynamak için sabırsızlanıyorum. Sezon sonunda inşallah beraber kutlamalar yapacağız.'

İLGİLİ HABERLER

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu

Belediyelere Müjde: Sıfır Atık Hibesine 6.300.000 Avro — Başvuru 4 Kasım 2025

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
A Milli Erkek Basketbol Takımı Riga'ya Geldi — 2025 Avrupa Şampiyonası Hazırlığı
2
Sadettin Saran, Fenerbahçe Başkan Adaylığı İçin 500 İmzayı Teslim Etti
3
Trabzonspor, 31 Ağustos Pazar Samsunspor maçı hazırlıklarına başladı
4
Ziraat Türkiye Kupası 1. Eleme Turu Maç Programı Açıklandı
5
Biodermo Pro Beach Tour Mersin Etabı 4 Eylül'de Başlıyor
6
A Milli Kadın Voleybol Takımı Tayland'da İspanya Maçı Hazırlıklarını Sürdürdü

MediaMarkt'ta Okula Dönüş Kampanyası Sona Eriyor: Son 1 Gün

Eskişehir'de fırından ilginç kampanya: 100 adet 50 kuruş getirene 1 ekmek bedava

8. Dönem Toplu Sözleşme Sonuçlandı: Memurlara Yeni Haklar ve Maaş Zamları

Belediyelere Müjde: Sıfır Atık Hibesine 6.300.000 Avro — Başvuru 4 Kasım 2025

Reyhanlı Belediyesi KPSS 60 ile 3 VHKİ Memur Alımı — Başvurular 29 Eylül-3 Ekim 2025

KPSS'li Adaylara Son Çağrı: MSB ve Devlet Arşivleri Başvuruları 25 Ağustos 2025'te Bitiyor

Şahinbey ve Patnos'ta Sosyal Konut Müjdesi: 10 Bin ve 130 Daire

Üniversitelilere Yeni Dönem Burs Müjdesi: Aylık 3.000–5.800 TL ve Üstü (2025-2026)

İzmir'de Su Kesintileri 3 Güne İndi — Yeni Kriz Planı Oluşturuldu

KKM Resmen Sona Erdi: TCMB 23 Ağustos 2025'te Yenileme ve Yeni Hesapları Durdurdu

MEB ve Türk Telekom'dan Öğretmenlere Özel Tarife: 'ÖğretmenİZ' Kampanyası Başladı

Ordu ve Osmaniye'de İcradan Uygun Fiyatlı Arsa ve Dükkan