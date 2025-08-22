Rıdvan Yılmaz İstanbul'da — Beşiktaş Transferinde Son Durum

Beşiktaş'ın transfer gündemindeki Rıdvan Yılmaz İstanbul'a geldi; 3 sezon sonra dönen 24 yaşındaki oyuncu, havalimanında açıklama yaptı.

Yayın Tarihi: 22.08.2025 23:54
Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 23:54
Rıdvan Yılmaz İstanbul'da — Beşiktaş Transferinde Son Durum

Rıdvan Yılmaz İstanbul'a Geldi

Beşiktaş'ın transfer görüşmelerinde bulunduğu Rıdvan Yılmaz, İstanbul'a geldi. Siyah-beyazlıların altyapısından çıkan ve A takımda sergilediği performansla İskoçya'nın Rangers takımına transfer olan Rıdvan, 3 sezon sonra yeniden İstanbul'a döndü.

Havalimanında karşılama ve açıklamalar

İstanbul Havalimanı'na inen Rıdvan'ı, kulüp yetkilileri ve basın mensupları karşıladı. 24 yaşındaki futbolcu, burada yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Çok mutluyum yuvama döndüğüm için. Biraz uzun bir zaman oldu. 3 yıldan beri oradaydım ve buradaki gelişmeleri takip ettim. Burada olduğum için çok mutluyum."

Açıklamanın ardından Rıdvan, kendisi için bekleyen araçla havalimanından ayrıldı.

Sözleşme beklentisi

Beşiktaş ile Rıdvan'ın 3+1 yıllık sözleşmeye imza atması bekleniyor.

