Ritmik Cimnastik: Hatice Gökçe Emir ve Aleyna Gürsoy Dünya Şampiyonası'nda Final Peşinde

CEREN AYDINONAT - Milli cimnastikçiler Hatice Gökçe Emir ve Aleyna Gürsoy, Ritmik Cimnastik Dünya Şampiyonası'nda finale kalma hedeflerini paylaştı.

Organizasyon bilgileri

Brezilya'nın Rio de Janeiro kentinde 20-24 Ağustos tarihlerinde gerçekleştirilecek organizasyonda Türkiye'yi bireysel kategoride Hatice Gökçe Emir, grup kategorisinde ise Anika Rashitov, Arina Iunıashina, Aleyna Gürsoy, İrem Sırcan, Melek Duru Özen ve Kseniia Iunıashina temsil edecek.

Hazırlıklar ve hedefler

Hazırlıklarını Kartal Anadolu Yakası Çok Amaçlı Spor Salonu'nda sürdüren sporcular, performanslarını yükseltmek için yoğun çalıştıklarını belirtti. Hatice Gökçe Emir, "Her gün temiz seri çıkarmak için çalışıyoruz. Dünya Şampiyonası çok büyük bir organizasyon olduğu için en iyi şekilde hazırlanmaya çalışıyoruz ki en güzel performansımızı orada sergileyebilelim." dedi.

Hatice, geçen haziran ayında gerçekleştirilen Avrupa Şampiyonası'nda edindiği tecrübeye vurgu yaparak, "Orada en iyi şekilde performans sergilemeye çalıştım. İnşallah Brezilya'da daha iyisini yapabilirim. Dünya Şampiyonası'nda 4 aleti temiz yapıp finale kalmayı hedefliyorum. Finalde de en iyi şekilde performans gösterip dereceye girmek istiyorum." ifadelerini kullandı.

Aleyna Gürsoy: Büyüklerde ilk kez

Türkiye'yi grup kategorisinde temsil edecek sporculardan Aleyna Gürsoy, Dünya Şampiyonası'nda ilk defa katılacakları büyükler kategorisinde finale kalmak istediklerini aktardı. Aleyna, hazırlıklarının iyi devam ettiğini belirterek, "Brezilya'ya gitmek için heyecanlıyız. İlk defa Dünya Şampiyonası'na büyükler kategorisinde katılacağız. 2023'te Gençler Dünya Şampiyonası'na katılmıştık. Orada aslında organizasyonun nasıl olduğunu deneyimlemiş olduk. Şimdi büyükler kategorisinde katılacağız ve bildiğiniz gibi bu kategori daha zor. Bu yüzden heyecanlıyız. Hazırlıklarımız güzel gidiyor. İnşallah böyle devam ederiz."

Aleyna, Avrupa Şampiyonası'nda top-çember aletinde finale kaldıklarını, kurdele kategorisinde ise finale kalamadıklarını hatırlatarak, "Avrupa Şampiyonası bize Dünya Şampiyonası için bolca deneyim kattı. Brezilya'da iki alette de finale kalmak istiyoruz. Umarım madalya kazanırız." dedi.