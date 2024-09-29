Ritmik Cimnastikçiler Balkan Şampiyonası'nda 9 Madalya Kazandı

Türkiye'nin Ritmik Cimnastik Başarısı

Ritmik cimnastikçiler, Karadağ'da gerçekleştirilen Balkan Şampiyonası'na damga vurdu ve 9 madalya kazanarak büyük bir başarı elde etti.

Bu Başarıda Kimler Vardı?

Türkiye Cimnastik Federasyonu'ndan yapılan açıklamalara göre, Budva kentinde düzenlenen organizasyona Ada Kaplan, Alya Arslan, Ayceren Pekdemir, Damla Sel ve Selen Camcı isimli milli sporcular katıldı.

Bireysel Başarılar

Milli cimnastikçilerden Ayceren Pekdemir, genç kadınlar kategorisinde top ve kurdele aletlerinde ayrıca Damla Sel, labut aletinde bronz madalya kazandı.

Kategorilerdeki Madalyalar

Alya Arslan : Yıldız kadınlar çember aletinde altın madalya

: Yıldız kadınlar çember aletinde altın madalya Ada Kaplan : Yıldız kadınlar top aletinde gümüş madalya

: Yıldız kadınlar top aletinde gümüş madalya Selen Camcı: Yıldız kadınlar kurdele ve labut aletlerinde bronz madalya

Takım Başarıları

Ritmik Cimnastik Yıldız Milli Takımı, toplamda 102.35 puan ile gümüş madalya elde ederken, Genç Milli Takım 99.65 puan ile bronz madalyanın sahibi oldu.