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Rıza Çalımbay: 'Galatasaray Maçına Kendimizi Veremedik'

Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, Galatasaray mağlubiyetini değerlendirdi: 'Gerçek hedefimiz bu maç değildi.'

Yayın Tarihi: 03.05.2025 22:32
Güncelleme Tarihi: 03.05.2025 22:32
Rıza Çalımbay: 'Galatasaray Maçına Kendimizi Veremedik'

Sivasspor, Galatasaray Maçını Değerlendirdi

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray'a karşı 4-1'lik bir yenilgi alan Sivasspor'un teknik direktörü Rıza Çalımbay, maç sonrası önemli açıklamalarda bulundu.

“Gerçek Hedefimiz Bu Maç Değildi”

RAMS Park'ta gerçekleşen müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Çalımbay, bu maça odaklanamadıklarını ifade etti. Rıza Çalımbay, "Gerçek hedefimiz bu maç değildi ancak bu kadar gol yemememiz gerekiyordu. Önümüzde 3 maç var. Bizim için en önemli olan Bodrum FK müsabakası. Kafamız o karşılaşmada." dedi.

Takım Dağıldı

Maçın başında gelen gol sonrası takımın konsantrasyonunu kaybettiğini belirten Çalımbay, "Bu maçı iyi bir şekilde geçirelim diye düşündük. Ancak maalesef maçın başında gol yedikten sonra takım dağıldı. İkinci yarıyı biraz toparladık. Bizim tek amacımız Bodrum FK müsabakası olduğu için şu an bir şey diyemiyorum. Galatasaray maçına kendimizi fazla veremedik." şeklinde konuştu.

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray ile Net Global Sivasspor, RAMS Park'ta...

Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Galatasaray ile Net Global Sivasspor, RAMS Park'ta karşılaştı. NET Global Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, RAMS Park'ta yapılan müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

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