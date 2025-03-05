Rıza Çalımbay, Sivasspor ile İlk Antrenmanına Çıktı

Rıza Çalımbay, Sivasspor’un Başında İlk İdmanı Gerçekleştirdi

Net Global Sivasspor, Rıza Çalımbay'ı teknik direktör olarak üçüncü kez göreve getirdi. Çalımbay, kulüp tesislerinde takımın başında ilk antrenmanını yaptı. Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında 9 Mart Pazar saat 13:30'da sahasında Göztepe ile karşılaşacak.

Antrenman Detayları

İdman, ısınma hareketleriyle başladı ve sonrasında pas çalışmaları yapıldı. Kırmızı-beyazlı ekip, hazırlık kapsamında yarı sahada çift kale maç gerçekleştirerek antrenmanı tamamladı.

Sivasspor, yarın gerçekleştireceği antrenman ile Göztepe maçı için hazırlıklarını sürdürecek.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Sivasspor'da üçüncü kez teknik direktörlük görevine getirilen Rıza Çalımbay, takımın başında ilk antrenmana çıktı.

Net Global Sivasspor, Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında sahasında Göztepe ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı. Sivasspor'da üçüncü kez teknik direktörlük görevine getirilen Rıza Çalımbay, takımın başında ilk antrenmana çıktı.