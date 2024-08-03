Rize'de Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası Start Aldı

Türkiye Deniz Küreği Şampiyonası Rize'de Start Aldı

Türkiye Deniz Küreği Şampiyonası, Karadeniz'in güzel şehirlerinden biri olan Rize'de başlamış bulunuyor.

Türkiye Kürek Federasyonu tarafından organizasyonu üstlenilen yarışların başlangıcı, Gündoğdu Su Sporları Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Şampiyonada yer alan 14 farklı kulüpten toplamda 250 sporcu, zorlu parkurlarda kürek çekmekte. Yarışmalar, 2 bin 500 ve 4 bin metrelik parkur uzunluklarında yapılıyor.

Yarışlar, yarın sona erecek ve dereceye giren sporculara madalya ile çeşitli ödüller takdim edilecek.

Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası, 14 kulüpten 250 sporcunun katılımıyla Rize'de başladı.

Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası, 14 kulüpten 250 sporcunun katılımıyla Rize'de başladı.

Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası, 14 kulüpten 250 sporcunun katılımıyla Rize'de başladı.

Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası, 14 kulüpten 250 sporcunun katılımıyla Rize'de başladı.

Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası, 14 kulüpten 250 sporcunun katılımıyla Rize'de başladı.

Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası, 14 kulüpten 250 sporcunun katılımıyla Rize'de başladı.

Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası, 14 kulüpten 250 sporcunun katılımıyla Rize'de başladı.

Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası, 14 kulüpten 250 sporcunun katılımıyla Rize'de başladı.