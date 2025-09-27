Rize'de 'Kaçkar by UTMB' Başladı — 55 Ülkeden 1800 Sporcu Ayder'de

Rize'de 'Kaçkar by UTMB' başladı

UTMB Dünya Serisi'nin Türkiye'deki ilk ayağı 'Kaçkar by UTMB', Rize'de 55 ülkeden 1800 sporcunun katılımıyla Ayder Yaylası'nda start aldı.

Yarışın rotası ve başlangıç anı

Sporcular, yarış için Ayder Yaylası'ndaki başlama çizgisinde bir araya geldi. Verilen startın ardından 50K parkurunu tamamlamak için mücadele başladı. Parkur, Ayder Yaylası'ndan başlayıp Huser Yaylası'ndan devam ederek, Çeymakçur Yaylası'ndan geçip yeniden başlama noktasına ulaşmayı kapsıyor.

Bakan Bak'ın açıklamaları

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, açılışta organizasyonu gerçekleştirmek için yoğun çalışıldığını belirtti. Bakan Bak, kentte geçen hafta bir sel meydana geldiğini vurgulayarak: "Buna rağmen yolları açtık. Bu organizasyonu yapmayı başardık. Yarışmaya devam. Enerji var, doğa var. Kaçkarlar'da her şey var. Herkese başarılar diliyorum."

Bak ayrıca Rize'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın memleketi olduğunu ve kendisinin de Ayder'i çok sevdiğini ifade etti.

Protokol ve güvenlik önlemleri

Programa, Bakan Bak'ın yanı sıra Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Safa Koçoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı Uluslararası Organizasyonlar ve Dış İlişkiler Genel Müdürü Ahmet Temurci, Çamlıhemşin Kaymakamı Serkan Böyük, Çamlıhemşin Belediye Başkanı Ömer Altun, UTMB CEO'su Frederic Lenart, Kaçkar By UTMB Yarış Direktörü Johan Essl ve diğer ilgililer katıldı.

Öte yandan bölgede acil durumlara hızlı müdahale için JAK, AFAD ve UMKE ekipleri de hazır bekletiliyor.

Dünyanın en prestijli ultra dağ maratonu UTMB Dünya Serisi'nin Türkiye'deki ilk ayağı "Kaçkar by UTMB", Rize'de 55 ülkeden 1800 sporcunun katılımıyla başladı. Sporcular, yarış için Ayder Yaylası'ndaki başlama çizgisinde bir araya geldi. Verilen startın ardından 50K parkurunu tamamlamak için mücadele başladı.