Roma, Venezia'yı Tek Golle Geçti

İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) 24. haftasında Roma, deplasmanda Venezia'yı 1-0 mağlup etti. Müsabaka, Pierluigi Penzo Stadı'nda gerçekleşti.

Karşılaşmada milli futbolcu Zeki Çelik, 90 dakika sahada kalarak önemli bir performans sergiledi. Roma'nın tek golü ise, 57. dakikada yapılan penaltı vuruşuyla Paulo Dybala tarafından kaydedildi.

Bu galibiyetle birlikte Roma, ligdeki yenilmezlik serisini 7'den 8 maça çıkarmış oldu. Bu süreç içinde Roma, 5 galibiyet ve 3 beraberlik elde etti.