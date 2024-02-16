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Roma'ya veda eden Jose Mourinho'dan üzen itiraflar

İtalya Serie A temsilcisi Roma'da Teknik Direktörlük yapan Jose Mourinho'nun geçtiğimiz ay görevine son verilmişti. Portekizli çalıştırıcı, suskunluğunu bozdu ve dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 16.02.2024 15:24
Güncelleme Tarihi: 16.02.2024 15:24
Roma'ya veda eden Jose Mourinho'dan üzen itiraflar

Jose Mourinho, Roma'da geçirdiği kısa süreli döneminin ardından duygusal bir açıklama yaparak, görevine son verilmesinin kendisini derinden etkilediğini ifade etti. 2021 yılında Roma'nın başına geçen Portekizli teknik adam, geçen ay itibariyle Serie A temsilcisinden ayrılmıştı. Mourinho, FIVEUK'e yaptığı açıklamada, Roma'dan ayrılmasının özellikle zorlayıcı olduğunu belirtti.

Jose Mourinho'nun yönetimindeki Roma, Serie A'da dokuzuncu sıradayken yolların ayrılma kararı alındı. Sezon boyunca 28 maça çıkan Roma, bu müsabakalarda 13 galibiyet, 9 mağlubiyet ve 6 beraberlik elde etmişti. Mourinho, bu süreçte takımına olan bağlılığını vurgulayarak, Roma için her şeyini verdiğini dile getirdi. Ayrıca, Portekiz Milli Takımı ve Suudi Arabistan'dan gelen büyük teklifleri reddettiğini belirtti.

jose morinho

Özellikle Roma'dan ayrılmanın kendisini derinden etkilediğini ifade eden Mourinho, bu süreçte yaşananların kişisel olarak zor olduğunu söyledi. "Her şeyimi verdim" diyen Mourinho, bu duygusal sürecin onu derinden etkilediğini ve Roma için elinden gelenin en iyisini yapmaya çalıştığını belirtti.

Mourinho, Manchester United dönemine de değinerek, o dönemde elde ettiği başarıları hatırlattı. Ligde ikinci sırayı almanın büyük bir başarı olduğunu söyleyen Mourinho, ayrıldıktan sonra kimse tarafından bu başarının tekrarlanamadığını ifade etti. Müthiş işler başardığı bu dönemi anlatan Mourinho, Avrupa Ligi'ni kazanmak ve Şampiyonlar Ligi'ne katılmayı başarmış olmanın büyük bir gurur kaynağı olduğunu vurguladı. Mourinho'nun bu açıklamaları, kariyerindeki son durağı olan Roma'dan ayrılma kararı sonrasında yaşadığı duygusal süreci yansıtıyor.

jose morinho

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