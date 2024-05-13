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Romanya futbolunda skandal: Edgar Ie'nin ikiziyle dolandırıcılık iddiaları

Romanya futbolunda büyük bir skandal patladı! Dinamo Bükreş'in oyuncusu Edgar Ie'nin, kardeşi Edelino'yu maçlarda oynatarak dolandırıcılık yaptığı iddia ediliyor.

Yayın Tarihi: 13.05.2024 22:14
Güncelleme Tarihi: 13.05.2024 22:14
Romanya futbolunda skandal: Edgar Ie'nin ikiziyle dolandırıcılık iddiaları

Edgar Ie maçlarda ikiz kardeşini oynattı

Romanya futbolunda şok edici bir skandal gün yüzüne çıktı: Dinamo Bükreş'in futbolcusu Edgar Ie'nin, kardeşi Edelino'yu maçlarda oynatarak dolandırıcılık yaptığı iddiaları gündeme bomba gibi düştü. Pro Sport'un haberine göre, Edgar Ie'nin en az 5 maçta ikizi Edelino'yu forma giydirdiği öne sürülüyor.

Romanya Futbol Federasyonu'nun başlattığı soruşturma, Dinamo Bükreş'in ligdeki geleceğini de tehlikeye atabilir. Eğer iddialar doğrulanırsa, takımın 8 puanı silinebilir ve küme düşme cezası alabilir.

Skandalın ortaya çıkışı ise oldukça ilginç: Edgar Ie'nin ikizi Edelino, kendisi gibi akıcı İngilizce konuşamadığı için takım arkadaşlarının şüphelerini üzerine çekti. Edelino'nun sadece Portekizce konuşmasıyla gerçekler gün yüzüne çıktı.

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