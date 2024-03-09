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Ronaldinho'dan yıllar sonra gelen Fenerbahçe itirafı!

Dünya futbolunda efsane isimler arasına giren Ronaldinho, geçtiğimiz günlerde Survivor'a konuk olarak katıldı. Brezilyalı yıldız, memleketindeki yayın sonrasında verdiği röportajda Fenerbahçe'ye sürpriz itirafta bulundu.

Yayın Tarihi: 09.03.2024 13:40
Güncelleme Tarihi: 09.03.2024 13:40
Ronaldinho'dan yıllar sonra gelen Fenerbahçe itirafı!

Ronaldinho, geçtiğimiz hafta TV kanalının sahibi Acun Ilıcalı ile bir araya geldi. Survivor'a katılan ve orada yarışmacılarla futbol oynayan yıldız isim Acun Ilıcalı ile çok iyi arkadaş olduğu söyledi.

Dünyaca ünlü futbolcu Ronaldinho, geçtiğimiz günlerde Survivor All-Stars'a konuk olarak katıldı. Eski Brezilyalı futbol yıldızı Ronaldinho, Acun Ilıcalı ile bir takım kurdu ve Sercan Yıldırım ile Yasin Obuz'a karşı futbol oynadı. Ronaldinho, All-Star ayak tenisi ve futbol maçlarına katılarak izleyicilere büyük eğlence yaşattı.

Ronaldinho'dan yıllar sonra gelen Fenerbahçe itirafı!

Eski futbolcunun maçta yaptığı rövaşatası Survivor izleyicilerini Paris Saint Germain, Barcelona, Milan dönemindeki futbolseverlere yaşatmış olduğu muazzam zamanlara götürdü. Dünyaca ünlü NBA oyuncularından Jayson Tatum, Ronaldinho'nun Boston Celtics forması giydiği ve Survivor yarışmacılarıyla buluştuğu bir video paylaştı.

RONALDİNHO'DAN FENERBAHÇE İTİRAFI

Ronaldinho'dan yıllar sonra gelen Fenerbahçe itirafı!

Brezilyalı gazetecilere konuşan Ronaldinho, İtalya'dayken yazın Antalya'da tatil yaptığını belirterek Acun Ilıcalı ile o zamandan beri tanıştığını söyledi.

Ronaldinho'nun bir zamanlar Fenerbahçe'ye katılmaya yakın olduğu öğrenildi. Brezilyalı yıldız futbolcu, gazetecilerle konuşurken "Acun ile Roberto Carlos, 2011'de Fenerbahçe'ye gitmem konusunda ısrar etti ama Fenerbahçe teknik direktörü transferimi engelledi" şeklinde ifadeler kullandı.

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