Rui Vitoria: Türkiye'de zor bir maç bizi bekliyor — Panathinaikos 2-1 Samsunspor

Rui Vitoria, Panathinaikos'un Samsunspor'u 2-1 yendiği maçın ardından Türkiye'de zorlu bir rövanşın kendilerini beklediğini belirtti.

Yayın Tarihi: 22.08.2025 00:31
Güncelleme Tarihi: 22.08.2025 00:32
Rui Vitoria: "Türkiye'de zor bir maç bizi bekliyor"

Rui Vitoria: "Türkiye'de zor bir maç bizi bekliyor"

Panathinaikos, UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Samsunspor'u Atina Olimpiyat Stadı'nda 2-1 mağlup etti. Maçın ardından teknik direktör Rui Vitoria basın mensuplarına değerlendirmelerde bulundu.

Maçın analizi

Vitoria, ikinci yarıda yaptığı değişikliklerin karşılaşmanın akışını değiştirdiğini vurguladı ve takımın savunma ile hücum dengesine ilişkin gözlemlerini paylaştı. Vitoria, takımın oyununu şöyle özetledi: "Bir hücum oyuncusu alarak daha çok ceza sahasına yakın olabildik. Diğer yandan Calabria'nin oyuna girmesiyle beraber sağ tarafı daha iyi kullanabildik, daha iyi hareket edebildik, daha iyi orta kesebildik, daha iyi pas kullandık. Bu şekilde hücumumuz daha da rahatladı. 1-0 gerideyken 2 topumuz direkten döndü. Ancak bir şekilde 2 gol bulabildik."

Rövanş öncesi uyarı

Rövanş maçıyla ilgili değerlendirmesinde Vitoria, Türk deplasmanının zorluklarına dikkat çekti: "Türkiye'de zor bir maç bizi bekliyor, bu kesin bir şey, Sonuçta takım buna uyum sağlamak zorunda. 1 haftamız var. Bugünkü maçı daha iyi analiz edeceğiz ve diğer maça hazır olacağız."

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Samsunspor , Yunanistan'ın Panathinaikos ekibi ile...

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Samsunspor , Yunanistan'ın Panathinaikos ekibi ile Atina Olimpiyat Stadı'nda karşılaştı. Panathinaikos'un teknik direktörü Rui Vitoria, mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında Samsunspor , Yunanistan'ın Panathinaikos ekibi ile...

