Ruken Tek, Vallagarina Kros Yarışması'nda Birinci Oldu

Ruken Tek, Vallagarina Uluslararası Kros Yarışması'nda Şampiyonluk Elde Etti

Milli atlet Ruken Tek, İtalya'da düzenlenen 47'nci Vallagarina Uluslararası Kros Yarışması'nda birinci olarak büyük bir başarıya imza attı. Türkiye Atletizm Federasyonu'ndan yapılan duyuruya göre, Ruken Tek, Dünya Atletizm Birliği Uluslararası Turu kapsamında bronz kategorizasyonda yer alan bu önemli etkinlikte mücadele etti.

Ruken, kadınlarda 5 bin 300 metre mesafeyi 19:00’lık derecesiyle tamamlayarak ilk sırada yer almayı başardı. Bu performansı, Türk atletizmi adına kayda değer bir başarı olarak dikkat çekti.

Ersu Şaşma Düsseldorf'ta Podyumda

Diğer bir milli sporcu olan Ersu Şaşma, Almanya'da gerçekleştirilen Düsseldorf Salon Atletizm Yarışması'na katıldı. Bu etkinlik, Dünya Atletizm Birliği Salon Turu çerçevesinde gümüş kategori organizasyonları arasında yer aldı. Ersu, erkekler sırıkla atlamada 5,70 metre ile üçüncülüğü elde ederek önemli bir başarıya daha imza attı.

Bu iki önemli başarı, Türk atletizminin uluslararası alanda yükselen grafiğini bir kez daha gözler önüne serdi.